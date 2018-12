Makóról is vittek segélyszállítmányokat a határon túlra: Sarkadi Ernő segített a romániai forradalom idején

Sarkadi Ernő a forradalom napjaiban nyomtatott újsággal. Fotó: Szabó Imre

Sarkadi Ernő (középen, fehér sapkában) a székelykeresztúri gyermekotthon lakóival és dolgozóival.

– A teherautónk elején egy hatalmas kokárda volt, két oldalát pedig egy-egy lepedő takarta, rajta nagy, vörös kereszttel, amelyet Ágota lányom festett rá – emlékezett vissza a most 70 esztendős Sarkadi Ernő a romániai forradalom napjaira. – Élelmiszert, gyógyszert, ruhákat vittünk a határ túloldalára adományként, de így sem volt az út életbiztosítás.Egyszer útközben visszafelé hadonászó, ordibáló emberek állítottak meg minket. Egy rendőr a pisztolyát is elővette. Végül kiderült, hogy csak ünnepeltek: akkor végezték ki a Ceausescu házaspárt – idézte fel.A ma már nyugdíjas, korábban elektronikai szakemberként, majd vendéglősként ismert Sarkadi Ernő már a forradalom előtt is gyakran járt Romániába, Erdélybe: igyekezett támogatni az ottani magyarokat. Volt, akinek a határon való átjutását is segítette. Amikor 1989. december 22-én hírét vette, hogy kitört a forradalom, sokakkal együtt egyből arra gondolt, segélyszállítmányt kellene eljuttatni az odaát élőknek. – Pillanatok alatt összeállt a dolog. Egy teherfuvarozó, Kiss József jelentkezett az IFA-jával, az Áfész-főnök Bakai István pedig kinyitotta a főtéri nagy ABC-t, hogy pakolhatunk, s még a saját zsebéből is adott 50 ezer forintot. De ahogy a dolognak híre ment, a főtéren várakozó autóhoz egymás után jöttek az emberek: tartós élelmiszereket, süteményeket, gyógyszereket hoztak. Gyorsan tele lett a kocsi – mesélte.Sarkadi Ernő és társai először 22-én este próbáltak átjutni a határon. Akkor nem engedték át őket. Ez nem csoda: közben rádión hallgatták, mi történik, és az élő közvetítésben a riporter hangja mellett a lövéseket is hallani lehetett. Másnap sikerült átkelniük – akkor épp a határon látták, ahogy hozzák haza a forradalom vásárhelyi áldozatának, hősének, Tóth Sándornak a kocsiját, szélvédőjén a golyónyommal. Aradon fehér karszalagos önkéntesek irányították őket a helyi kórházhoz. Temesvárra nem akarták átengedni őket, mert a főtéren még harcok folytak, de végül csak eljutottak oda is. Az ottani gyermekkórház előtt egy páncélozott csapatszállítót kellett kikerülniük, aztán amikor a bejáratnál elkezdték lepakolni az adományokat, egy géppisztolyos katona biztosította őket, fegyverével a környező házakat pásztázva.A makói csapat később Makóig elhozott nyugati adományokat is vitt a Székelyföldre, Marosvásárhelyre. Ott is a kórházat látták el, főként gyógyszerrel, de élelemmel is, egy másik út során pedig Székelykeresztúron a helyi gyermekotthont. – Nem volt egyszerű egyik út sem. A kocsinak nem volt fűtése. Gyakran állítottak meg minket fegyveresek. Volt, hogy hirtelen nem akadt a kezembe az útlevelem – ahelyett végül pálinkát, kolbászt nyújtottunk ki az ablakon – idézte fel. Utólag azt mondja, minden veszélyt és nehézséget érdemes volt vállalni. – Nagyon sokat adott ez nekünk. Azt, hogy a románok is milyen szeretettel, tisztelettel fogadtak bennünket, sosem fogom elfelejteni – mondta.