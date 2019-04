Margó néni csapata újra főz rászorulóknak Makón

Pénteken nekilát az előkészületeknek, szombaton pedig újra főz a rászorulóknak a régi városháza udvarán Bakacsi Pálné, azaz Margó néni csapata az óriásbográcsban. A városban őt többek között úgy ismerik, mint aki társaival együtt évről évre szívvel-lélekkel szervezi a nyári pótnagyi-tábort gyerekeknek. Ezért a munkáért nemrégiben megkapta a Délmagyarország Év embere-kitüntetést.



Margó néni és segítői először tavaly főztek babgulyást abban a 350 literes óriásbográcsban, amit a város Szabó Ferenc nyugalmazott tűzoltóparancsnoktól kapott ajándékba. Bakacsiné most elmondta: a hatalmas főzőalkalmatosságba többek között 60 kiló hús, 20 kiló vöröshagyma, 15 kiló répa és ugyanennyi petrezselyem, 5 kiló zeller, 5 liter lecsó és 10 kiló zsír kerül majd. Ebből akár 600 ember is meg tud majd ebédelni a régi városháza udvarán, ahol a vendégeket padok, asztalok és rossz idő esetére sátor is várja majd.



A hozzávalók előkészítését a pótnagyi-tábor szervezői, illetve a helyi nyugdíjas klubok tagjai, vezetői vállalták. Ami pedig a beszerzésüket illeti, Kádár József önkormányzati képviselő az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a húst Farkas Éva Erzsébet polgármester, a többit pedig ő biztosítja képviselői alapjából.