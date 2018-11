Most 2 milliót költenek, jövőre 8-10-et fognak: 500 új fával gyarapszik Makó - fotók

– Az elődeink is ültettek fákat, mi is ezt tesszük, hogy a következő generációnak legyen hol hűsölni és hogy tiszta, jó levegője legyen a városnak – mondta az Aradi utcai lovaspálya mellett a makói Baranyi Béláné. Hármasban – a férjével, illetve Bakacsi Pálnéval együtt – a makói nőklub nevében ültetett el itt egy facsemetét pénteken reggel. A makói önkormányzat ugyanis mostani faültetési akciójához helyben működő intézmények, civil szervezetek képviselőit kérte fel, akik munkájuk elismeréseként oklevelet kaptak, az általuk földbe helyezett fát pedig emlékszalaggal is megjelölhették. A város most, az év végén összesen ötszáz fát ültet el több mint 2 millió forint értékben – mondta az akcióról Farkas Éva Erzsébet polgármester. Ezek közül négyszáz magas kőris, száz pedig pusztaszil. Ezeket afféle védősávként elsősorban a város szélein, például a kerékpárutak bekötő szakaszainál, vagy a Töltés utcai vízműtelep környékén ültetik el, illetve a fontosabb parkokban, köztereken. Makón egyébként összesen 120 hektárnyi zöldterület, illetve 67 védett fa van – ezek közül a két legidősebb a több mint 200 éves Megyeház utcai kocsányos tölgy, illetve a Szent István téri szilfa, ami 80 esztendős.A polgármester azt is elmondta, az akciót jövőre folytatja a város. Akkor a mostaninál is nagyobb, 8-10 milliós összeget szeretnének hasonló célra fordítani.