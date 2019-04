Návay Lajosra emlékeztek Makón és Földeákon, 100 éve hurcolták el a proletárdiktatúra különítményesei

Návay Lajos

Fotó: Nagy Szabolcs/makohirado.hu

Fotó: Nagy Szabolcs/makohirado.hu

Fotó: Szabó Imre

– Példát és értéket adott Makónak, a ma emberének is – jellemezte a száz esztendeje mártírhalált halt Návay Lajost a tiszteletére rendezett ünnepségen Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Olyan embernek nevezte, aki mindig a közérdek előmozdításán dolgozott, és aki életét adta az általa vallott eszmékért. Azt is hangsúlyozta, hogy szobrának újbóli felállítása nem csak a csanádi térség számára volt jelentős.Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató, a konferencia egyik előadója pedig a dualizmus kori Magyarország egyik legjelentősebb alakjaként jellemezte, aki tragikus és méltatlan halált halt – másokkal együtt éppen száz esztendeje lett a vörösterror áldozata.A megemlékezés Földeákon, Návay Lajos és Iván sírjánál kezdődött, majd a makói városházán, tudományos üléssel folytatódott. Földeákon koszorúzott Jakab István parlamenti alelnök, Földeák és Óföldeák polgármestere, a Návay család leszármazottai és Lázár János honatya is. Utóbbi a makói rendezvényen már nem tudott részt venni, ezért üzenetét Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató tolmácsolta.Többek között azt: jelzésértékű, hogy Návay szobrát csak 2016-ban sikerült újra felállítani. És azt is, hogy mind a Tanácsköztársaság, mind a ’45 utáni rendszer – az előbbi meggyilkolta Návayt, utóbbi pedig a szobrát döntötte le – valójában a baloldali eszmények elárulására épült. Návay ugyanis többet tett a munkásságért és az agrárproletariátus felemeléséért, mint száz népbiztos – hangsúlyozta.