Nem nő a Maros-parti üdülők bérleti díja - erről is dönt a makói testületi ülés

A 60-as, 70-es években kialakult üdülőövezetben becslések szerint nagyjából 250 telek található. Épület nincs mindegyiken; jó részük a várostól bérelt, de vannak magántulajdonú ingatlanok is, nagyjából a harmaduk – tavaly néhány továbbit értékesített a város. A terület évről évre népszerűbb, hiszen az önkormányzat az utóbbi pár évben közel félmilliárdot költött a strandra és környékére, többek között kalandparkot és lombkoronasétányt is épített.



A korábbi években volt, amikor általánosan 20-20 százalékkal emelték meg az itteni bérleti díjakat, de volt olyan év is, amikor 30-cal, tekintettel az üdülőövezetben történt értéknövelő beruházásokra. 2014 óta viszont maradtak a régi tarifák, és a testület elé kerülő előterjesztés szerint jövőre sem lesz emelés. Így burkolt út melletti telkek esetén továbbra is 329, közbenső fekvésű telkeknél 295, belső fekvésűeknél pedig 272 forint plusz áfát kell fizetni évenként minden négyzetméter után. Az anyag szerint az emelést a beszerzett szakértői vélemény sem javasolja, ráadásul nem mutatkozik igény új bérleti szerződések kötésére sem.



A testületi ülés ma reggel 9-kor a városházán kezdődik. A fentieken túl napirendre kerül többek között a helyi adókról és az építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása, illetve az alapfokú egészségügyi ellátásról szóló tájékozató is. Zárt ülés keretében arról is döntenek a képviselők, ki kapja jövőre a Páger-díjat.