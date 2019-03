Összecsaptak a bátrak Makón

Ez volt a Bátrak Ligája néven futó országos vetélkedősorozat idei második fordulója, amelyre két délvidéki csapat érkezett Szabadkáról, egy-egy Péterrévéről, Kishegyesről, Bezdánról, illetve Hódmezővásárhelyről, Mórahalomról és Orosházáról. A rendező várost a Makói Általános Iskola és a Szikszai Református Általános Iskola képviselte. A kora délutánig tartó versengésből végül a mórahalmi és szabadkai Majsai Úti Általános Iskolát képviselő csapat jutott az országos döntőbe – ez a nyáron lesz.Az első ilyen versenyt tavaly rendezték meg. Az ideit, mivel Rákóczi-évforduló van, Rákóczi-kupaként is emlegetik. A makói rendezvényt megnyitó egykori élsportoló, Nébald György, a Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke lapunknak azt mondta, az a céljuk, hogy a versengés révén talpraesett, életrevaló fiatalokat neveljenek. Ezt a célt fogja szolgálni az is, hogy az elkövetkező években minden járásban épül honvédelmi sportközpont, ahol elsősorban a honvédelmi sportokat ismerhetik meg az érdeklődők – iskolai csapatok, baráti társaságok, családok. Lesz ilyen természetesen Makón is.