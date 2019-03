Puszta János fotózott, így nem kellett tapsolnia az elvtársaknak

– Akkoriban az ünnepségeken, rendezvényeken meg kellett tapsolni az elvtársakat – meséli a 83 esztendős, makói Puszta János a rendszerváltás előtti időszakról.– Nekem azonban ehhez semmi kedvem nem volt, soha nem voltam szemellenzős rajongója semmilyen rendszernek. Mégsem tudtak megdorgálni, amiért nem tapsolok: arra tudtam hivatkozni, hogy fényképezek, foglalt a kezem – mesélte.Aktív évei alatt javarészt a makói művelődési központban dolgozott; volt, amikor – megbízottként – vezette is. Ilyen minőségében örökítette meg a régi eseményeket, a nagy emberek látogatásait, de a hétköznapok világát is. S miután látták, hogy a fényképei jók, rajta maradt, hogy ő legyen minden rendezvény hivatalos fotósa. Képeit a város főterén, kirakatban is láthatta a közönség.Fotózni még gimnazista korában kezdett. Édesapja is szívesen fotózott, valószínűleg tőle ragadt át ez a szenvedély. Akkoriban Apátfalván lakott. Egy Beltica volt az első gépe, és a falut, a barátait fényképezte. A makói művelődési házba 1958-ban került.Ott akkor már működött fotós szakkör, amibe ő is bekapcsolódott, és ellesett sok fogást. Aztán jött a rendezvényfotózás. Meséli: akkoriban még friss volt az 56-os forradalom emléke, ezért ezt a dolgot nagyon szigorúan vették. Az események fotózását 1985-ig folytatta Makón. Magáról egyébként azt mondja: nem fényképész, fényképező volt ebben az időben.Legszívesebben tömegrendezvényeket fotózott, mert ezeken az emberek mindig szépen fel voltak öltözve, és néhány év alatt is jól nyomon lehetett követni, mennyit változott a divat, hogyan alakultak az életviszonyok. Az igazi hobbija azonban az épületfotózás volt, talán mert építész szeretett volna lenni, de ebből, mivel az édesapja nem volt a rendszer kegyeltje, nem lehetett semmi.Továbbtanulási kérelmét maga Kádár János utasította el, akivel viszont később, makói látogatásai alkalmával – mint más politikusokkal és hírességekkel is – többször találkozott. Egyszer szerette volna a főtitkárt a beszéde alatt lefotózni a színpadon, kíséretének vezetője azonban azt mondta, ezt nem lehet. Puszta erre fogadást ajánlott, hogy mégis megteszi, a tét pedig egy konyak volt. Aztán felment a színpadra, beállt a Kádárt fogadó pártemberek közé, és őt magát kérte meg, hogy lefotózhassa. Igent mondott, így Puszta nyerte a konyakot.