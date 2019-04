Tanyanapot tartottak Daniék Bogárzón - fotók

– A mi családunk mindig tejelő juhászattal foglalkozott. Csongrád megyében édesapám idejében még 37 fejős juhász dolgozott. Amikor átvettem a stafétát, már csak heten voltunk. Ma én vagyok az egyetlen a megyében – mondta Dani János.A gazda családja bizonyíthatóan 1801 óta foglalkozik juhászattal. A családkutatásuk legújabb eredménye szerint egy még korábbi ősük, 1776-ban ugyancsak juhász volt. Ez az adat még feldolgozás alatt áll. – A juhászat szerencsére nem ér véget nálam. A három gyermekem közül az egyik fiunk saját állománnyal továbbviszi a családi hagyományt. A másik két gyermekem egyike katona, a másik cukrász, de mindketten értenek a jószágokhoz.A bogárzói tanyanapon az érdeklődők megnézhették, milyen a gépi fejés.– Negyedik éve géppel fejek, van egy 48 állásos fejőállomásom. A fejés most harmadannyi időbe telik, mint korábban kézzel. Így másra is jobban jut időm. Feleségem a juhtejből sajtot készít – mutatta be a gazdaságát Dani János.A tanyanapon a fejés mellett körmölést és birkanyírást is láthattak az érdeklődők.– Szeretnénk a juhhúsból készült ételeket is népszerűsíteni. Sajnos az országban az éves juhhúsfogyasztás csak 30-35 deka személyenként. Birkahúsból ugyanúgy lehet brassóit, szalámit készíteni, mint sertésből. Most juhhússal készítettünk töltött káposztát a vendégeknek. Ha én például sertéshússal eszem este a töltött káposztát, akkor nem tudok aludni. De ha juhhússal készítjük, akkor még este 10-kor is ehetek belőle!