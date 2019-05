Tavaly a medve is errefelé kanyarodott: Csanádalbertin szeret a málna

A málna nagy kézimunka-igényű növény, de meghálálja a törődést és a csepegtető öntözést.

Fotó: Kuklis István

A román határnál, Csongrád megyében jár a medve. Szolnok után először Csanádalbertinél, majd az M43-as autópálya kövegyi pihenőjénél látták – adta hírül az egész magyar sajtó tavaly június 28-án. Egy autós videófelvételt is készített az autópályán átfutó medvéről.– A falu mellett jött el, Orosháza, Tótkomlós, Nagyér irányából. Akkor mondták itt, hogy jön a málnásba. De végül a kerttől 600 méterre pihent meg, ott látták a nyomait, mielőtt továbbindult – idézte fel lapunknak Csjernyik Zoltán polgármester a történetet, amely hosszú időre beszédtémát adott a falubelieknek.A málnát tavalyelőtt telepítették, helyi termelőtől kapták a töveket. Ő szívesen foglalkozott volna még vele, mert a termésre volt kereslet, de a művelése nagyon sok kézi munkát igényel. Az önkormányzatnak volt lehetősége arra, hogy a Start program keretében a közfoglalkoztatottakkal művelje a kertet. A 7000 négyzetméteres területen 5 hosszabb és 23 rövidebb sort telepítettek. A málna meghálálta a törődést és a csepegtető öntözőt, amely megszabott időközönként speciális, málnának való tápoldatot is juttat a tövekhez.– Már abban az évben júniusban lehetett szedni a gyümölcsöt, egy-egy alkalommal 50-60 kilót. Tavaly már egyszer 130 kilót is adott. Ez hat-hét embernek egész napi munkája – mondta Csjernyik Zoltán. – Tavalyelőtt tizenkét mázsa termett összesen, tavaly húsz.Az önkormányzat akár az összes termést eladhatná, mert van rá kereslet. De jutott belőle az óvodásoknak, az iskolásoknak, készült belőle lekvár, szörp, a többit pedig értékesítette a település.– Összesen 15 hektáron gazdálkodunk, az utóbbi hét évben minden bevételt visszaforgattunk a termelésbe. Több gép kell, mert egyre kevesebb emberünk lesz erre – mondta a polgármester.A málnaültetvény most is nagyon szép. Amikor ott jártunk, az asszonyok ritkították a sorokat, kapálták a közét. Egyiküktől, Hudák Máriától tudjuk, ez olyan fajta málna, hogy amikor elkezd érni, akkor folyamatosan lehet szedni, még októberben is van rajta.