Új feladatot kapott a Continental makói üzemének vezetője - Országkoordinátornak kérte fel a német cégvezetés

A csoport jelenleg 10 helyen több mint nyolcezer munkatárssal végez gyártási, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet, kiemelt pozíciót elfoglalva a német székhelyű vállalatcsoport globális térképén. Az egyes magyarországi egységek vezetői egy Continentalként alakítják közös, országos stratégiájukat. Beruházási és fejlesztési projekteket indítanak, és ezek cégcsoportszintű irányítása az országkoordinátor feladata. Ezt a pozíciót az elmúlt öt évben Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója töltötte be, aki saját elhatározására adta át ezt a szerepkört, mivel a jövőben a gumiabroncs-üzletág fejlesztési feladataira koncentrál.Nagy Mihály 1998-ban került a Continentalhoz, 2008 óta a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. ügyvezetője.2010–2013 között globálisan felelt a vállalat autóipari hűtő-fűtő csőrendszereinek fejlesztéséért, értékesítéséért és gyártásáért, továbbá a magyarországi országkoordinátori munkakört is betöltötte. Új megbízatásával kapcsolatban azt mondta, a vállalat stabilan működik, folyamatosan növeli tevékenysége volumenét és értékteremtő képességét. A közelmúlt időszaka is ezt igazolja. Megnyílt a budapesti mesterségesintelligencia-központ, zöldmezős beruházás indult Debrecenben, ugyanakkor a nyíregyházi, budapesti, veszprémi és makói gyárba is kerültek új projektek. – A jövőben szeretnénk folytatni ezt az irányt, amellett, hogy növeljük hatékonyságunkat, rugalmasságunkat, és fenntartható jövőképet biztosítunk munkavállalóinknak – tette hozzá.