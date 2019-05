Véget ért az ünnep

A kikapcsolódás központja ezúttal is a város zászlókkal, léggömbökkel feldíszített, virágokkal teleültetett főtere volt, ahol megtartották az ilyenkor szokásos kirakodóvásárt is – még helyi kézművesek portékáiból is válogathattak az érdeklődők. Szebbik arcát mutatta város, és jól érezték magukat az ünneplők, akik óvatos becslések szerint is több ezren voltak.A programsorozat idén azért volt sokkal gazdagabb, mint amilyen a városnap lenni szokott Makón, mert bár a település múltja közel 800 évre tekinthet vissza, ebben az évben van a város török vész utáni újjátelepülésének 320 éves jubileuma.Ezt a Pozsonyi Kamara 1699. május 7-én kiadott okleveléhez szokás kötni, amely négy esztendőre felmentette a visszatelepülőket mindennemű szolgálat és adó alól, hogy a török uralom idején elpusztult házaikat helyreállíthassák. 1990 óta ezt a napot tekintik a város születésnapjának.Persze a jubileumi ünnepségsorozatnak a városnappal még nincs vége. A város emlékérmet veret tiszteletére, amelyet hamarosan bemutatnak, és holnap, kedden avatják fel a Deák Ferenc utcában a Makovecz Imre által tervezett új könyvtárat – és kiadványok, rendezvények is fogják köszönteni a jeles évfordulót.