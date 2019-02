Innovációk Szegedről a nagyvilágnak

Procontrol Elektronika Kft. – Szeged

Persze az okos kulcsszekrény ennél jóval többet tud, nem csoda, hogy szerte a világban ennyire népszerű. A távolról is menedzselhető kulcshozzáférési jogok és a kártyás beléptetőrendszerrel történő szinkronizálhatósága mellett előnye, hogy nyolctól akár több ezer kulcs tárolására alkalmas, sőt a kilométerállást is rögzíti. A kulcsfelvétel csak személyazonosítás után lehetséges, ez RFID (érintős) belépőkártyával, PIN-kóddal, ujj- vagy tenyérlenyomattal, QR-kóddal valósulhat meg.– Az már csak hab a tortán, hogy pl. az egyik jogosult felhasználó előre megadott időtartamra lefoglalhatja a tárgyaló vagy egy autó kulcsát, így más azt abban az időszakban nem veheti fel. Ha nincs a helyén a kulcs, a szekrénybe épített érintőképernyőn rá lehet keresni, vajon éppen kinél van. Ha az okos szekrény összeköttetésben áll a beléptetőrendszerrel, és a távozó kolléga elfelejtette visszatenni a kulcsát, nem tudja elhagyni a munkahelyét, míg azt le nem adja – magyarázza Kovács Tünde értékesítési igazgató. Éppen ezért gyakran nagy hivatalokban, egyetemeken, autóflottával vagy teherautó-állománnyal rendelkező vállalatoknál alkalmazzák a népszerű kulcsszekrényt. Persze számos más, népszerű termékük is megtalálható a világban.1981-ben Kovács Károly elektromérnök-feltaláló és három munkatársa által megalapított Procontrol Kft. kezdetben számítógépes ipari rendszereket fejlesztett és gyártott. Sok, 30 éve készült rendszerük még ma is működik.A kétezres évektől a cég fő tevékenységi köre a kutatás-fejlesztés lett. Professzionális szakembergárdát: villamos- és gépészmérnököket, szoftverfejlesztőket, elektronikai szakembereket foglalkoztatnak, akik korszerű műszerparkkal, CAD-, CAM-szoftverekkel, SMT beültetőrobotokkal, CNC-megmunkálógépekkel dolgoznak. A megrendelők igényeivel, elképzeléseivel összhangban megtervezik termékeiket, saját műhelyeikben legyártják a prototípusokat, és ezek tesztelése és jóváhagyása után a sorozatgyártást is vállalják.Egy neves németországi műszeripari cég számára a Procontrol 2003-ban fejlesztett ki egy új elektronikai alapokra épülő lézeres műszert és szoftvert. A német cég azóta is folyamatosan tőlük rendel elektronikai tervezést, fejlesztést és gyártást. Szerződésállományuk már meghaladja a félmilliárdos nagyságrendet.A Procontrol új generációs beléptetőrendszerét használja például a kecskeméti autógyár, és ezek működtek a FINA vizes világbajnokságon is. Parkolóórákat, fizető beengedő rendszereket gyártanak: a nagykanizsai erdő közepén álló kilátóhoz a fizetőbeléptetéssel kombinált üvegfalú kaput a Procontrol Kft. fejlesztette ki. Munkaidő-nyilvántartó rendszerük kisvállalkozások és nagyvállalatok számára is testre szabható.