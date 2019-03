Összefog a Naturtex és a Matrackuckó

Szinte valamennyi lakástextil kapható



A márkaüzletekként is működő alvásszaküzletekben ezentúl minden, a tökéletes alvásélményhez szükséges részletet egy helyen találnak meg a vevők. A választott matrachoz illő paplant, párnát és ágyneműt, valamint egyéb hálószobai kiegészítőket egyetlen szaküzletben vásárolhatják meg, ahol alvásszakértők segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában.

Keresse a megújult Matrackuckó Alvásszaküzlet – Naturtex Márkaboltot Szegeden, a Petőfi S. sgt. 43. szám alatt!

Az alvás egészségre gyakorolt hatása vitathatatlan. Ha már életünk egyharmadát ágyban töltjük, tegyük ezt minőségi körülmények között! A hétköznapok kihívásaival kialvatlanul, fáradtan nehéz megküzdeni. A Naturtex Kft. és franchise partnereinek célja egy: tökéletes pihenés megteremtése vásárlóik számára.– Az alvás minősége ezernyi apró részleten múlik, mondhatjuk, hogy a minőségi alvás megteremtéséhez többféle tapasztalatra van szükség. Ezért döntöttünk úgy, hogy szakmai tevékenységünket és sokéves tapasztalatunkat összehangolva egy franchise szerződés keretében dolgozunk tovább a magyar kereskedelemben – mondta el, a Naturtex értékesítési igazgatója.A Naturtex Kft. és a Matrackuckó Alvásszaküzlet – a két magyar tulajdonú családi vállalkozás – közös ügye a kiváló alvási körülmények biztosítása. Kapcsolatukban mégis a vásárló a főszereplő: érte történik minden fejlesztés, minden apró finomítás. Mindkét cég saját gyártóbázissal rendelkezik, így a forgalmazott termékek minőségéért maguk vállalják a felelősséget.A Naturtex Kft. immár 30 éve a hazai és a nemzetközi piac meghatározó szereplője az alvási kiegészítők gyártásában. Paplanjaival takarózik és párnáin álmodik a magyar lakosság 35%-a, és több mint 40 országban biztosítja az alvás kényelmét, főként természetes anyagokból készülő termékeivel. A Matrackuckó Alvásszaküzlet pedig megágyaz ennek a kényelemnek: a matracok specialistájaként immár 10 éve garantálják a pihentető alvásélményt, országszerte 12 franchise pontjukon.A Matrackuckó Alvásszaküzletek folyamatosan azon dolgoznak, hogy a legmodernebb, legtartósabb anyagokat építsék matracaikba. Megrendelői számára egyedi, egyéni igények alapján is elkészítik a tökéletes fekhelyet, hiszen tudják: nem vagyunk egyformák, így álmaink is különböznek.– A lakosság általában 6-7 évente cseréli le ágymatracát, melyet személyesen érdemes kiválasztani olyan szaküzletben, ahol a vásárló egyedi igényei állnak az első helyen. Nálunk az értékesítéssel együtt jár a szaktanácsadás is. Érdemes tudni, hogy egészségügyi szempontból a félkemény-kemény matrac a legajánlottabb, és havi-kéthavi rendszerességgel láb-fej irányban kell forgatni – magyarázza, a szegedi Matrackuckó szaküzletvezetője.A Naturtex a legmagasabb minőségi és esztétikai elvárásokat is teljesítő, tollal és pehellyel, gyapjúval, valamint egyéb természetes anyagokkal és műszállal töltött termékei közül mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt. A szortiment jelentős részét a saját gyártású paplanok és párnák alkotják, de a mintegy 700-féle termék között ágyneműhuzatok, ágytakarók, memóriahabból készült termékek és egyéb lakástextilek is megtalálhatók. A cég termékei országszerte közel 1000 értékesítési ponton, márkaüzletekben, szakboltokban, szuper- és hipermarketekben, barkácsáruházakban és egyes benzinkutakon vannak jelen. A ma már világmárkává vált Naturtex termékszortimentje a kiváló minőséget, a hagyományt, a folyamatos innovációt és a környezetbarát gondolkodásmódot jelentve folyamatosan bővül.