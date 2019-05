Pörög az építőipar - de mit hoz magával?

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájáról 2019. május 24-én a XII. Nemzetközi Építésügyi Konferencián is hallhat Szegeden. A Csongrád Megyei Építész Kamara, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, a Csongrád Megyei Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Szeged rendezvényén Gombos Ervin igazságügyi szakértő, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagja tart majd előadást. Az eseményre a csmkik.hu oldalon jelentkezhet.



A TSZSZ-t 2013-ban elsősorban az építőipari lánctartozásokban érintett kis- és középvállalkozások segítése érdekében hozták létre, de a szervezetnek az éppen fennálló építőipari problémákra is reagálnia kell. Az utóbbi egy-két évben megszaporodtak a magánépíttetők által beadott kérelmek. Az ilyen ügyek közös jellemzője, hogy a kivitelező a szerződés teljesítése előtt eltűnik a felvett előleggel, jó esetben „csak" befejezetlen, rosszabb esetben súlyos minőségi hibás teljesítést hagyva maga után. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervnek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – amennyiben a kérelmező minden szükséges dokumentumot be tud adni – az ilyen ügyekben is eljárási kötelezettsége van. Amennyiben a szakértői vélemény birtokában sem születik megegyezés a felek között, bírósági eljárás elindítására is van lehetőség a szervezet eljárásainak lezárása után.Az Országgyűlés 2018. decemberi hatállyal módosította a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakvéleményére alapított per szabályait. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy egyértelművé vált: a megrendelő is kezdeményezheti a speciális pertípust.Ha a fentiekhez hasonló rendezetlen építőipari kintlévőséggel kapcsolatos információra van szüksége, akkor forduljon a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához a 62/554-250-es számon, a 136-os melléken, vagy a tszsz@csmkik.hu e-mailen.