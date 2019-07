Vegyszermentes gyógynövények az egészségért

Fotó: Tordai Kamilla

Az utóbbi években egyre többen fordulnak vissza az ősi gyógymódokhoz, köztük a gyógynövényekhez és a gyógygombákhoz, hisz a természetben szinte minden megterem a mai civilizációs betegségek gyógyításához.Ez utóbbi gyógynövényes receptúráiból készülneknéven a hazánkban is ismertté és nagyon kedveltté vált gyógynövényes teakeverékek, melyeknek alapanyagait kézzel szedik a Bihar hegységben, biztosítva ezzel is termékeik kiváló minőségét.A teák a legismertebb és legközkedveltebb gyógynövényes vizes kivonatok, melyet manapság inkább gyógynövények megfelelő arányú keverékeiből állítanak össze a hozzá értő szakemberek, a fitoterapeuták.A teák mellett a gyógynövényekből készült alkoholos kivonatok, tinktúrák is reneszánszukat élik, hisz a különböző kivonási módszerekkel még több értékes hatóanyag vonható ki gyógyító növényeinkből, koncentrált formában.A hagyományos kézi feldolgozás mellett vannak már nagyobb vállalkozások, ahol nagyüzemi körülmények között tudnak kiemelkedő minőségű gyógynövényes termékeket készíteni., mely több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik, és növényi kivonataikat számos országban használják. Ökológiailag tiszta környezetben helyileg termesztett gyógynövényeket dolgoznak fel vegyszermentes környezetben, és belőlük alkoholos kivonatokat, tinktúrákat és száraz por kivonatokat állítanak elő Good Manufacturing Practice (GMP), azaz a Helyes Gyártási Gyakorlatnak megfelelő gyógyszergyári körülmények között. Emellett ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványaik garantálják a termékeik magas minőségét. Az előállított gyógynövénykivonataik minősége megfelel az Európai Gyógyszerkönyv követelményeinek is. A Calendulában gyártott termékek minőségének felügyeletét szakképzett személyzet biztosítja, akik saját akkreditált laborban, modern mérőeszközökkel vizsgálják meg minden egyes termék hatóanyag-tartalmát.A Calendula által gyártott, hazánkban legismertebb termék aForte kivonat, mely 10-féle gyógynövény, mint például gyermekláncfű, noni, zöld tea, bojtorján, benedekfű stb. felhasználásával készül, és a legyengült állapotú betegek megerősítésére, erőnléti állapotuk fokozására, életminőségük javítására remekül használható. Gyógynövényes géljük többek között napégés vagy rovarcsípés esetén bőrnyugtató hatású., közülük kiemelkedik a battonyaiahol egyedi technológiával tudják kivonni többek között a kendermagból, lenmagból, máriatövismagból, fűszerköménymagból a magas koncentrációjú hatóanyagokat. A náluk feldolgozásra kerülő növények hazai, ellenőrzött körülmények között, vegyszermentes környezetben termesztettek, így a tőlük kikerülő növényi kivonatok, krémek, őrlemények minősége is kiemelkedő. Az új kivonataik márnéven kerülnek forgalomba, még több növény (pl. homoktövismag, rövidesen az astragalus stb.) felhasználásával.rejlő gyógyító erő szintén sok beteg életminőségét javíthatja, hisz ennek a növénynek a gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása a legerőteljesebb, emellett az idegnyugtató, immuntámogató és a szívvédő hatása is bizonyított. Fontos tudni, hogy a kendermagból teljességgel hiányzik a kábító hatású THC (ez ugyanis kizárólag a kender leveleiből nyerhető ki), így a kendermagból készült termékek OGYÉI által engedélyezettek.A gyógygombák a természet csodálatos ajándékai, hisz tele vannak értékes tápanyagok tömegével: vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek és aminosavak találhatók bennük, koncentrált formában.Hazánkban több helyen is termesztenek gyógygombákat, közülük kiemelkedik a, ahol ellenőrzött bio körülmények között növekednek a gombák. Közülük a legismertebbek az életerőt adó ganoderma, az immunrendszert erősítő shiitake, az idegrendszerünket védő süngomba és a cukorbetegek barátja, a gyapjas tintagomba.Gombáik felhasználásával különleges biokozmetikumok is készülnek az érzékenyebb bőrűeknek, illetve azoknak, akik nem szeretnék feleslegesen terhelni a szervezetüket vegyi anyaggal.. A megfelelő organikus vagy BIO minősítés ebben az esetben kiemelten szükséges.A gyógynövényes teák, kivonatok mellett a bio gyógygombaőrlemények és a belőlük készült egészségbarát teák, kávék rendszeres fogyasztása hozzásegíthet bennünket az egészségesebb élethez.Dr. Dóda Ildikó háziorvos-fitoterapeutaKiváló minőségű gyógynövényes teák, kivonatok, krémek és gyógygomba termékek megvásárolhatók a