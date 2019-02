7 dolog, amit biztos nem tudott Ady Endréről

1. Egyetlen gyermeke halva született

2. Léda egész kapcsolatuk alatt férjezett asszony volt

3. Ond vezér unokájának tartotta magát

4. A szifiliszét okozó nő megőrült

5. Már 30 évesen láncdohányos volt

6. Csinszka és Léda a temetésen is összeugrottak

7. Sírját egy svéd házaspár újíttatta fel

A gyermeket nagy szerelme, Léda, azaz Brüll Adél szülte neki. Kapcsolatuk rendkívül viharos volt. Hetente összevesztek, majd kibékültek. A közvélemény előtt teljesen titokban tartották kapcsolatukat.Minden harcuk ellenére nyolc évig éltek tartós kapcsolatban, Léda férje pedig diszkréten elnézte viszonyukat.Lédával évekig tartott a kapcsolatuk, ám ezt a nyilvánosság előtt nem vállalhatták fel.Ady hét évszázadra visszamenőleg vezette vissza a családfáját, és állította, hogy ő a hét vezér egyikének, Ondnak a leszármazottja.A költő 41 évesen hunyt el, tüdőbajban. Közvetve azonban vérbaj okozta a halálát, ami úgy legyengítette, hogy szervezete nem bírta leküzdeni a tüdőbetegségét. A szifiliszt egy kétes hírű táncosnőtől kapta. A nő szintén vérbajban halt meg egy elmegyógyintézetben.Ahogy elnyomta az egyik cigarettát, már gyújtott is rá a másikra. Halála előtt napi több tucat szálat is elszívott.Ady másik nagy szerelme Csinszka volt, akivel életének utolsó négy évét töltötte. Léda és Csinszka gyűlölték egymást. A költő temetésén Csinszka őrült féltékenységében lerúgta a sírról a csokrot, amit Léda vitt.Ady sírja még most is látogatható a Fiumei úti temetőben. Sírját pár éve egy Svédországban élő magyar házaspár adományaiból újították fel.