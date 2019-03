Mitől válik vonzóvá egy nő?

Fejben dől el

Ha a belső kisugárzástól találunk valakit vonzónak, akkor miért a külsőnk változtatására fordítunk energiát?

Külső vagy belső?

A szakértő könyvének megírása előtt rengeteg embert faggatott ki arról, kinek mit jelent a vonzerő.

Milliónyi lehetőség

Békési Brigitta hosszas felméréseinek végeredménye lett a Wow hatás című könyv.

Nézz tükörbe!



Gyakorlati feladatok a könyvből:



1. Állíts fel magadnak egy célt, és ha elérted, ne felejtsd el megdicsérni magadat!



2. Ma csak úgy, mindenféle ok nélkül tégy jót másokkal, önzetlenül legalább háromszor!



3. Tanulj meg a másik szemébe nézni, miközben beszélsz hozzá!



4. Állj a tükör elé és legalább 5 percig nézz a saját szemedbe. Koncentrálj arra, hogy milyen különleges vagy!



5. Írd le mindazokat a tulajdonságokat, amiket a másik emberben ellenszenvesnek találsz. Ezzel megérthetjük, hogy mi magunk hol nem vagyunk egyensúlyban.

Ismerős a helyzet, amikor úgy érezzük magunkat, valami nincs a helyén az életünkben, változtatni szeretnénk, de nem tudjuk, hogyan? És miért van az, ha véget ér egy párkapcsolat, a hölgyek szinte azonnal a külsejükön változtatnak meg valamit – pedig tudják, hogy a vonzerő belülről fakad. Új frizura, mínusz 5 kiló...Persze ezeknél jóval bonyolultabb kérdéseket is taglalt kutatása során a közgazdász végzettségű life coach, személyi és aerobikedző, természetgyógyász és fitoterapeuta. Hosszas felméréseinek végeredménye lett a Wow hatás című könyv, amiért olyannyira odavannak a nők, hogy az első kiadást mindössze három hónap alatt elkapkodták.– Az, hogy valaki vonzó vagy sem, sok esetben fejben dől el. Ha valaki nem hiszi el magáról, hogy lehet vonzó nő vagy férfi, akkor az kevés, hogy eljár edzeni, tökéletesen néz ki, mert valami mindig hiányozni fog. A könyvvel éppen azt szerettem volna elérni, hogy minden szinten tudjak segíteni a cél elérésében. A könyv egyszerűen összefoglalja, hogy mit kell tenni a külsőnkkel és belsőnkkel azért, hogy vonzók legyünk – mesélte Békési Brigitta.– Érdekes volt látni, hogy szinte mindenki valamilyen belső kisugárzásról beszélt. Mégis, amikor arról kérdeztem őket, hogy amikor nem voltak éppen jó passzban, min igyekeztek változtatni, egytől egyig olyan dolgokat soroltak fel, amivel a külsőjüket formálták. Elmentek fodrászhoz, vettek egy új ruhát vagy rúzst. Ebből adódott a kérdés bennem, hogy ha a belső kisugárzástól érzünk valakit vonzónak, akkor miért a külsőnk változtatására fordítunk ennyi energiát? Rájöttem, hogy azért, mert nincs a kezünkben egy olyan rendszer, ami lépésről lépésre megmutatná, mitől lehetünk vonzók. Alapvetően ez motivált, hogy megírjam a könyvet – árulta el Brigitta, hozzátéve, hogy ez csak és kizárólag akkor működik, ha a könyvben szereplő feladatokat becsületesen el is végzik a változásra vágyók. Csupán az olvasás nem elég.A gyakorlatban ez éppen úgy működik, ahogy az okostelefonok használata. Számos funkciója van az eszköznek, sokan mégis mindössze párhoz nyúlnak, mint az SMS, telefon vagy a böngésző.A könyv feltárja az egyéb lehetőségeket is, olyanokat, melyek sokszor az embernek eszébe sem jutnak, pedig ott van kéznél minden. Brigi olyannyira biztos a dolgában, hogy pénzvisszafizetési garanciát vállal. Azt mondja, ha valaki az olvasás mellett a könyvben szereplő gyakorlatokat is elvégzi, mégsem érez fejlődést, akkor visszakapja a pénzt.– Egyszerűen azért vállaltam ezt be, mert tudom, hogy ha lelkiismeretesen elvégzik az olvasók a feladatokat, akkor lehetetlen, hogy ne történjen meg a fejlődés – mondja Brigi, akinek munkásságát még Amerika és Nyugat-Európa legismertebb menedzseroktatója, Brian Tracy is elismerte.Úgy fogalmazott: meg kell mutatni, hogyan váljon az ember igazán gyönyörűvé kívül és belül. Szerinte a könyv hatására másképp fog magára tekinteni nemcsak az az ember, aki olvasta, hanem a környezete is.