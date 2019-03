160 igazolt sportoló, két és fél ezres Facebook-csoport, összetartó közösség: futballtúránk a héten Bordányba vezetett

Ádám Martin is itt játszott



A Bordányi SK leghíresebb játékosa Ádám Martin, aki jelenleg az NB II-ben szereplő és feljutásra is esélyes Kaposvár labdarúgója. A forráskúti származású csatár éveket játszott a BSK-ban, ezután igazolt a SZEOL-ba. Innen a Vasashoz vezetett az útja, emlékezetes gólokat szerzett az NB I-ben, stabil tagja volt a különböző utánpótlás-válogatottaknak. A klub büszke a még mindig aktív K. Tóth Gyulára is, aki Szolnokon szerepelt, illetve a futsal NB I-ben, az Első Beton Szegedet erősítette.

„A közösség ereje! Ebben van a mi titkunk!" – mesélt az 1961-ben alapított Bordányi SK-ról Retek Flórián utánpótlásedző.„Egy csapat vagyunk! Ez a szlogenünk" – avatott be a klub életébe Kiss-Patik Péter , Bordány alpolgármestere, a klub elnöke.És tényleg, valamit nagyon jól csinálnak a Szegedtől 22 kilométerre található, 3290 főt számláló községben.Gyönyörű a pálya, a gyerekek imádnak futballozni, példaértékű az az összefogás, amely a csapatot körülveszi.Közös fotóval indult a kis túránk harmadik állomása, nem volt nehéz megszervezni az összejövetelt, a gyerekek büszkén feszítettek a BSK-címerrel ellátott mezben.– 2013-ban vettük át a csapatot – nyilatkozott a kezdetekről Kiss-Patik Péter elnök –, akkor nem ilyen állapotban volt az egyesület. A sikeres pályázatoknak köszönhetően valósultak meg a fejlesztéseink. Most már olyan sokan járnak az edzésekre, hogy kinőttük az öltözőt, így ezt bővítenünk kell. Az edzőpályán is van most már villanyvilágítás, fejlődünk, szépülünk.A községben mindig népszerű volt a futball. Már az 1910-es évek elején rúgták a bőrt, a krónikások feljegyzései szerint ekkor Benke Gedeon vegyeskereskedő vett labdát a fiának, így a tanyán élő fiatalok is megismerkedhettek a népszerű játékkal.– 160 igazolt sportolónk van, ebben benne szerepelnek a felnőttek. A férficsapat mellett immár két éve női együttesünk is van. Öt edző dolgozik nálunk. 2013-ban szerencsénk volt, ekkor találtunk rá Retek Flóriánra, aki az edzősködés mellett a faluban testnevelő tanárként is dolgozik. Kiss Levente, Puskás Róbert, Puskás István és Rácz Tamás alkotja a szakmai stábot.BSK-tévé. BSK-shop. Ingyenwifi. Profi egyesületi Facebook-oldal, amely 2488 tagot számlál. Csak néhány példa arra, hogy miért ilyen népes a klub. Ezek a mai világban már elengedhetetlenek, a fiatalok számára fontosak, egy-egy fotó, videó motiválja őket a jobb játékra. Mivel a pálya mellett egy új lelátó is van, így a hazai megyeegyes meccseken rendszerint 2-300 néző szurkol rendszeresen.– Minden klub álma és vágya, hogy saját nevelésű játékosok alkossák a nagycsapat keretét. Nem elképzelhetetlen, hogy néhány év múlva ez nálunk megvalósul, de nekünk az a célunk, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, egy közösséghez tartozzanak és barátok legyenek. Szerencsére egyre több helyre jutunk el, így játszottunk Ausztriában, Lengyelországban. Ezek mind olyan tornák voltak, amelyekre a gyerekek még felnőttkorukban is emlékeznek, örök élmény marad nekik. Nem lesz mindenkiből megyeegyes focista, de megmarad a közösség mellett.Eközben már a 2006-ban és 2007-ben született gyerekcsapat bőszen melegített a Szeged-Grosics Akadémia 2007-es együttese ellen. Edzőmeccset játszottak, amit végül a BSK 4–2-re megnyert. Persze hogy boldogok voltak a gyerekek, hogy legyőzték a szegedi együttest, de mesterük, Retek Flórián nem ezt emelte ki, hanem azt, hogy játszottak egy jót. Bizony, ez a legfontosabb! Játszottak!