49. Az év sportolója díjátadó gála: Csongrád megye legjobbjaival - íme a díjazottak - fotók

Lapunk immár 49. alkalommal adta át az év legjobb Csongrád megyei sportolóinak járó trófeákat. A Hungi Vigadóban 20 üvegtrófeát nyújtottak át, amelyeket a CE Glass készített.

elkészült a közös fénykép, most már a kötetlen beszélgetésé, valamint a vacsoráé a főszerep a Hungi Vigadóban, ahol a zenét a Docpiano Band szolgáltatja.húsz díjat adtunk át, most az összes díjazott összeáll egy közös fotóra, amelyet hamarosan itt, majd a holnap Délmagyarország napilapban is megtekinthetnek.Gyürki Ernő-életműdíjBérczi Mihály, a MOL-PICK Szeged jogelődjének társalapítójaA díjat átadta: Szűcs Ernő Péter, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának elnökeSokat köszönhet neki a szegedi kézilabda. 1961. december 16-án alapította meg a Tisza Volán főkönyvelője, majd igazgató-helyettese és Ludányi Márton testnevelő tanárral a Szegedi Előrét. A klub folyamatosan fejlődött, ő nem szakadt el, mindig figyelemmel követte az eredményeit. A 2018-19-es idény Misi bácsi kezdődobásával indult el.

Nagyon büszke vagyok erre a díjra, köszönöm szépen. Gondolni sem mertem volna, hogy idáig eljut a klub, de reméltem. Amíg élek, sosem felejtem el ezt az elismerést

- mondta meghatottan Bércy Mihály a díjátvételt követően.Gyenes Kálmán-életműdíj, Csongrád megye:Magyar JózsefA díjat átadta: Farkas Sándor, országgyűlési képviselőAzt, hogy a szentesi vízilabdát Európában ismerik, köszönhető a szentesi mecénásnak, aki évtizedek óta támogatja a klubot. Olyan magasságokba helyezte a női vízilabdát, amire mindenki büszke Szentesen. A klub 11-szeres magyar bajnok, BEK-győztes 1993-ban.

A sport iránti szeretetem régről való, de jómagam nem sportoltam. Rendszeresen kijártam a lányok meccseire, nem hittem volna, hogy ilyen híre lesz a csapatunknak, de nagyon büszke vagyok rájuk. Óriási öröm számomra ez a díj. Éppen külföldön voltam, amikor értesítettek róla

- köszönte meg Magyar József az elismerést.Fair play-díj, megyei II. osztályMakó FC II.A díjat átadta: Farkas Márk, a Szeged Grosics-Akadémia csapatkapitányaA díjat átvette: Erdélyi Mátyás edzőValamivel több sárga és piros lapot gyűjtöttek a megyekettőben, azonban sportszerűségükkel a Balástyával és az Apátfalvával közösen kimagaslottak a mezőnyből az előző idényben. Mindössze három ponttal előzte meg az említett két klubot az év fairplay díjasa a megyekettőben, a Makó II. csapata.- Mi sem számítottunk erre a díjra a bajnoki címet követően - mondta Erdélyi Mátyás.Fair play-díj, megyei I. osztálySándorfalva SKA díjat átadta: Gründvald Attila, a SZEOL SC játékosaA díjat átvette: Széll József, a Sándorfalva SK elnökeA 2017-18-as szezonban harminc mérkőzésen mindössze huszonkilenc sárga és egyetlen piros lapot gyűjtöttek. A tabella középmezőnyében, a kilencedik helyen végeztek, azonban a jelenlegi idényben már nem tudtak elindulni a bajnokságban létszámproblémák miatt.

Fontos a sportszerűség, de nem gondoltuk, hogy megnyerhetjük ezt a díjat, köszönjük szépen az elismerést

- osztotta meg velünk Széll József.Az év szenior sportolója:Bartus László, csanyteleki labdarúgóA díjat átadta: Gálosi Gyula, a Hungi Vigadó ügyvezetőjeCsanytelek leghűségesebb játékosa a mai napig is aktív nagypályás labdarúgó, Bartus László. A 61 éves sportember 45 éve szolgálja a helyi klubot, és bár egyszer már visszavonult, nem tudott elszakadni a pályától. A közelmúltban még gólt is sikerült szereznie, miután Laci tata a Maroslele elleni bajnokin értékesített egy tizenegyest. A klub, valamint a Délmagyarország segítségével az UTC II. elleni mérkőzésen létrejöhetett nagy álma, hogy fiával és unokáival játszhasson egy csapatban, így fia Róbert, unokája Zsolt és Róbert mellett játszhatott, valamint a kezdőrúgást legkisebb unokája, Kende végezhette el. Bartus László nem csupán nagypályán futballozik, rendszeresen játszik kispályán, és eljár fallabdázni is. Ahogy mondja, még egy év legalább benne van, és nem gondol a visszavonulásra, hiszen a sport, a mozgás, a labdarúgás az élete.

A hétvégén csak nyolc percet játszottam, de ebben a hideg időben bőven elég volt. A sportszereim mindig én készítem össze. Életem legnagyobb élménye volt együtt játszani a fiammal és az unokáimmal, ezt és a díjat is nagyon köszönöm. Fél évet szeretnék még azért futballozni nagypályán, a kispályán pedig még tovább

- újságolta örömmel Bartus László.Az év médiadíja:Hudi DánielA díjat átadta: Süli József, a Délmagyarország sportrovatának egykori vezetőjeKét évvel ezelőtt kopogtatott be Szerkesztőségünk ajtaján, hogy szeretne karikatúrákat rajzolni a sportrovatnak. Azóta olvasóink rednszeresen találkozhatnak humoros rajzaival, legtöbbször a MOL-PICK Szeged férfi kézilavdacsapatának meccseire hangolunk vele. A tehetséges művész karikatúráit a nyári labdarúgó-világbajnokság alatt lapunk szurkolói klubjában, Délmagyarország-Hági rendezvényen is láthatták.

Meglepődtem, hogy nem átadtam, hanem megkaptam most ezt a díjat. Gyanús volt, hogy anyukám és az öcsém is elkísért. A szegedi kézilabdások karikatúrái közül Bánhidi Bencéé és Bodó Richárdé a kedvencem

- mondta kissé megilletődötten Hudi Dániel.Az év női sportteljesítményeMárton Anita, világbajnok súlylökőA díjat átadta: Barok István, sportújságíróA díjat átvette: Eperjesi László, Márton Anita edzőjeA Szegeden élő és edző, békéscsabai színekben versenyző súlylökő szenzációs eredményt ért el: ő lett a magyar atlétika első világbajnoka. 19 méter 62 centiméteres eredményével első lett a birminghami fedett pályás atlétikai világbajnokság döntőjében. Olimpiai bronzérmes tanítványának térdsérülés miatt ki kellett hagynia az idei Európa- bajnokságot, de már újra edzésben van, és hasonló sikerekre készül. Reméljük, hogy a klasszist hamarosan örömhír miatt kereshetjük fel, hiszen Monacóba utazott, ahol a Nemzetközi Atlétikai Szövetség holnap eldönti, hol lesz a 2023-as világbajnokság - díjazottunk a budapesti delegáció fontos tagjaként dolgozik, hogy elnyerjük a rendezés jogát.

Szerencsére Anita már túlvan a sérülésén, készül a jövő évi fedettpályás Eb-re

- árulta el Eperjesi László, Márton Anita edzője.Az év férfi sportteljesítménye:Nagy Péter, a Lelkesedés SE Európa-bajnoki bronzérmes súlyemelőjeA díjat átadta: Vadkerti Attila, válogatott kézilabdázóSzeged egyik legismertebb sportolójává vált, pedig nem a város szülötte. Zsinórban 14 országos bajnoki címet szerzett súlycsoportjában, idén pedig az Európa- bajnokságon összetettben életében először állhatott dobogóra, de szakításban is bronzérmet nyert. Napokkal ezelőtt megnyerte Spanyolországban a Király-kupát klubcsapatával. Célja, hogy ott legyen a tokiói olimpián, amelyre már elkezdte a felkészülést.

Muszáj bírnom az erőltetett menetet, hamarosan Katarban versenyzem majd. Szegeden és Magyarországon is összartartanak a sportolók, amióta ideköltöztem, itt ragadtam, magával ragadott a város

- osztotta meg velünk Nagy Péter.Az év utánpótlásbázisa:Szatymazi SEA díjat átadta: Kádas Péter, CE Glass, kereskedelmi vezetőjeA díjat átvette: Szabó Csaba vezetőedző és Barna Károly, Szatymaz polgármestereEgykor kiváló cselgáncsozó volt, manapság pedig remekül menedzseli a klubját, az ott folyó munkát. Szabó Csaba vezetésével igazi aranybánya a szatymazi dzsúdószakosztály: a különböző korosztályokban a hat országos bajnoki címekkel együtt összesen 26 érmet nyertek a klub sportolói. Tavaly és tavaly előtt 240 egyesületből az ország 13. legjobb szakosztálya volt.

Hálásak vagyunk a CE Glassnak is a támogatásért, szerencsére nagyon sok tehetséges játékosunk van, akikkel elhivatott edzők foglalkoznak

nyilatkozta Barna Károly, Szatymaz polgármestere.Az év edzőjeJuan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzőjeA díjat átadta: Gidró Kriszta, a Délmagyarország főszerkesztő-helyettese2013-ban érkezett Szegedre a spanyol férfi kézilabda-válogatottal 2005-ben világbajnokságot nyert tréner. 2014-ben Bajnokok Ligája-selejtezős kiesést követően Berlinben a Montpellier-t legyőzve megnyerte a MOL-PICK Szegeddel az EHF-kupát, míg 2018-ban 11 év után ismét zenghetett neki is köszönhetően a Dóm téren a ’’Bajnokcsapat!’ rigmus.

- Jó estét kívánok - köszönt magyarul a Pastor mester -, remélem találkozunk itt jövőre is. Keményen dolgoztunk, hogy megszakítsuk a második helyek sorozatát a bajnokságban, folytatjuk a kemény munkát, hogy ezt megismételjük. Köszönjük, hogy mellettünk vannak a szurkolók akkoris, amikor nehezebb időszakunk van. Köszönet mindenkinek

- tette hozzá a Mister becenéven ismert szakember.Az év csapata:MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapataA díjat átadta: Bonifert Gábor, a Délmagyarország főszerkesztőjeA díjat átvette: Jonas Källman, a MOL-PICK Szeged csapatkapitányaTizenegy év után május 20-án ismét megnyerték a magyar bajnokságot. Először Veszprémben, majd Szegeden, a Dóm téren ünnepeltek 5 ezer szurkolóval. Az örömmámor az őszi szezonban folytatódott, ismét győztek Veszprémben. 13 meccses veretlenségi sorozatuk Párizsban szakadt meg egy kiélezett találkozón, azonban az újszegedi sportcsarnokban visszavágtak és legyőzték a világ legjobbjait.

Jó estét kívánok mindenkinek. Csodálatos szezonunk volt tényleg, sok évet vártunk a bajnoki címre, amely nagyon sok ember munkája a játékosoktól a szurkolókon át a klubnál dolgozókig

- szólt így a közös csapatfotó után Jonas Källman.folytatjuk!szünet következik, a Docpiano Band szórakoztatja a jelenlévőket.Az év parasportolója:Suba Róbert, az NKM Szeged paralimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kajakosaHüttner Csaba, a Magyar Kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányaElképesztő akarat, motiváció dolgozik benne. Évről évre a legjobbak között van a világbajnokságon KL1 200 méteren, ennek bizonyítéka az idei portugáliai ezüstérem is, amellyel ő volt az egyetlen Montemor-O-Velhóban a magyar paracsapatban, aki dobogósként végzett. Győrfi Tamás és Csamangó Attila tanítványa a kajak mellett egyre jobb a parasportolók kenus szakágában is: a tavalyi vb-ezüstöt idén nem követte érem, ám a folyamatos fejlesztés is a mindennapjaihoz tartozik. Egyre jobb és jobb akar lenni mindkét szakágban, ez is hatalmas erőt ad neki.

A kapitány úr szavait nagyon szépen köszönöm most, komoly motiváció számomra, amiket mondott. Közeledik Tokió, ez óriási motiváció, rengeteget edzek. Vannak pihenési periódusok, de a legtöbb időt igyekszem a sporttal, felkészüléssel tölteni. Kajak mellett rendszeresen úszom, főleg a téli időszakban

- avatta be a gála résztvevőit a mindennapokba Suba Róbert.Az év férfi sportolója, Szeged:Birkás Balázs, az NKM Szeged kétszeres világbajnok kajakosaJoób Márton, önkormányzati képviselőA díjat átvette: Sík MártonA címvédés mindig nehezebb, mint az elsőség megszerzése – ez tökéletesen igaz volt a szegedi Birkás Balázs és a váci Balaska Márk alkotta kajakos duóra is. 2017-ben Racicében világbajnokok lettek K2 200 méteren, idén pedig Portugáliában minden kihívó támadását visszaverték: ismételtek. Az NKM Szeged kajakosa, Birkás Balázs így már kétszeres felnőtt világbajnoknak vallhatja magát – 22 évesen nem rossz. Az idei éve amúgy igen zaklatott volt: sérülésből éppen csak felépülve vágott neki a felkészülésnek, először 400 méteren válogatózott, majd amikor kiderült, hogy nincs benne az 500 méteres négyes bő keretében, akkor kezdhetett el koncentrálni a ké 200 méteres távra. A fiatal kajakos már túl van egy dél-afrikai edzőtáboron, ahol kiváló körülmények között edzhetett Hüvös Viktor csapatával.

Nagyon hasznos munkát végeztek el Dél-Afrikában Balázsék, amelyet megtoldottak, így nem lehet itt. Reméljük, hogy 2019-ben minél több szegedi sportolót láthatunk majd a Maty-éren

- fogadkozott Sík Márton.Az év női sportolója, Szeged:Kárász Anna az NKM Szeged négyszeres világbajnok kajakosaSörös Jenő, a Magyar Sportújságíró-szövetség elnökhelyetteseNem semmi, amin átment 2017-ben, hogy 2018 már a remek eredményekről szóljon. Vállműtét és hosszas rehabilitáció után tért vissza idén az NKM Szeged kajakosa, és ez a visszatérés igen emlékezetesre sikerült. A válogatókon magabiztosan haladt a páros és a négyes szereplés felé: kis célokat tűzött ki maga elé, hogy végül nagyokat lépjen. A hazai válogatókon ott volt az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta nyomában, hogy aztán két hajóban is együtt haladjanak az aranyérmek felé. A világbajnokságon két számban, K2 és K4 500 méteren is aranyérmet nyert a portugáliai Montemor-O-Velhóban. Négyszeres világbajnokként kezdte meg tehát a felkészülést Simon Miklóssal, aki remek munkát végez vele. Az edzőtáborozás során dolgozott Szegeden, Budapesten is, majd tavasszal következik a meleg vízi edzőtábor.

Boldogabb vagyok, mint tavaly ilyenkor, mert szuper szezonon vagyok túl. 2008-ban már volt szerencsém Szegeden versenyezni, nagyon örülnék neki, ha az ifjúsági után felnőttként is megtapasztalnám ezt az érzést itthon. Reggel még Pesten edzettem, délután Szegeden

- nyilatkozta mosolyogva Kárász Anna.Az év sportolója, Csongrád megye:Korcsik Levente - NICS-HSÚVCA díjat átadta: Kiss Máté, világbajnok ökölvívóA szervátültetettek idei Európa-bajnokságán a NICS-HSÚVC versenyzője négy bronzérmet is szerzett, illetve egy-egy negyedik és ötödik helyezést is elért. A 2013-ban vesetranszplantáción áteső hódmezővásárhelyi úszónak tavalyról világbajnoki ezüstje is van, ezeket az eredményeket pedig úgy éri el, hogy közben a szegedi jogi karon tanul. Molnár Ernő 20 esztendős tanítványa a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségétől idén megkapta az Év Diáksportolója címet. Lapunknak azt nyilatkozta, hogy a világ legjobbja akar lenni, a következő vb-re az aranyért megy.

Máté világbajnoki címe motiváció, de sajnos akkor biztosan tanultam. Idén már nem vár rám semmi, jövőre augusztusban kezdődik a versenyszezon

- osztotta meg velünk Korcsik Levente.Az év utánpótlásedzője, SzegedStricz Richárd, a Combat SC kick-box edzőjeA díjat átadta: Szentgyörgyi Pál, Szeged alpolgármestereGenerációk nőttek fel úgy, hogy a Combat "D" SC-ben tőle tanulták meg a kick-box alapjait. Nem csak edző, hanem példakép is: az edzősködés mellett – idén is nyertek vb- és Eb-érmeket a tanítványok - folyamatosan fejlődik, tanul, így szerezte meg a közelmúltban az V. danját. Manapság inkább már a felnőttek munkáját irányítja, a díj főleg annak az életpályának szól, amely rengeteg gyereket indított el a sportág és a sikerek felé vezető úton.

Jól eső érzés, hogy az újság mindig beszámol az eredményeinkről. Jó közösségünk van, mindenki megtalálhatja a hozzáillő csapatot. Jó hír, hogy felkerült az olimpia palettájára a kick-box, szeretnénk majd Szeged városát bajnokokkal megörvendeztetni majd a jövőben

- tekintett a jövőbe Stricz Richárd.Az év utánpótlásedzője, Csongrád megye:Ádándi-Kiss Gyula, a Hód Úszó SE edzőjeA díjat átadta: Gombár Gabriella, Délmagyarország kereskedelmi vezetőjeDíjazottunk mindig hangsúlyozza: tanítványára most még jobban kell figyelni, hiszen alázatos munkával úgy robbanhat be az úszóelitbe, mint az elmúlt években Késely Ajna tette. Napjaink egyik legnagyobb úszótehetségéről, Ugrai Pannáról van szó, akivel edzője remek munkát végez, és ennek idén is meglett a gyümölcse. A Hód Úszó SE 14 éves reménysége az idősebbek között, vagyis az ifjúsági ob-n hat számban is döntőbe került, egyszer közel volt a dobogóhoz is, saját korosztályában pedig négy érmet, köztük két bajnoki címet szerzett a serdülő ob-n. A mindszenti versenyzőt több budapesti egyesület is csábítja, egyelőre azonban ragaszkodik Hódmezővásárhelyhez és az edzőjéhez, akinek munkáját nemrég a Magyar Úszó Szövetség is oklevéllel jutalmazta.

Jó megtapasztalni, hogy az eddigi díjazottak szinte mind kötődnek az úszáshoz. Nem akármilyen motiváció, hogy Ugrai Pannának lehetek az edzője, óriási tehetség

- mondta Ádándi-Kiss.Az év utánpótlás fiú sportolója, Szeged:Pápai Balázs, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzőjeA díjat átadta: Olasz Anna, a Haász SZUE világ- és Európa-bajnok úszójaOklevél, 2018, ifjúsági olimpia. Amikor 12 éves lett, ezek a címszavak szerepeltek a tollaslabdázó születésnapi tortáján. Már akkor azért edzett és készült, hogy kijusson a világeseményre. Nemcsak megálmodta, meg is csinálta: kvalifikálta magát az idei ötkarikás játékokra. Az indonéz Didi Purwanto irányításával készülő sportoló 2016-os díjazottunkkal, Sándorházi Viviennel képviselte a magyar színeket a sportágban. A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE játékosa vegyes csapatban a negyeddöntőig jutott az ifjúsági olimpián. Az U19-es Európa-bajnokságon 17. helyen zárt, egyéniben és vegyes párosban pedig ob-aranyérmes lett, mindkét kategóriában hatszoros utánpótlás magyar bajnoknak számít.

Nyolcéves koromig úsztam, kipróbáltam a jégkorongot édesapám után, de túl durva sportágnak találtam

- tette hozzá Páapi Balázs az átvétel után.Az év utánpótlás lány sportolója, Szeged:Fábián Fanni, a Haász Szegedi Úszó Egylet úszójaA díjat átadta: Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosaA tavalyi kontinensviadal után idén is Európa-bajnok lett az ifjúsági gyorsváltóval, de 2018-ban már felnőtt sikereket is elért. Két arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel tért haza a rövidpályás országos bajnokságáról, a budapesti világkupán pedig felnőtt nemzetközi mércével is remek időket úszott, 200 méter gyorson az olimpiai bajnok Belmontét is megelőzte. Ezen felül még sok szép korosztályos ob-helyezéssel segítette a Haász SZUE egyesületét ahhoz, hogy idén a szegedi legyen Magyarország ötödik legeredményesebb úszóklubja.

Következő célom az Európa-bajnokság. Decemberben pihenek, de januártól már indul a felkészülés. Több számra készülök, de leginkább a vegyesre

- osztotta meg céljait Fábián Fanni.Az év utánpótlás-sportolója, Csongrád megye:Kudella Panna, a Hungerit-Szentesi VK vízilabdázójaA díjat átadta: Szabó Zoltán, BEK-győztes vízilabdázóDíjazottunk mögött nem akármilyen nyár áll. A Szentes színeiben június elején megnyerte a serdülő bajnokságot, a pontvadászat gólkirálynője lett, miközben rendszeresen lehetőséget kap az OB I-es felnőtt csapatban is. Ezután jöttek a válogatott szereplések, hiszen a legendás Faragó Tamás irányította ifjúsági nemzeti csapat világbajnoki keretébe került, ahogy klubtársa, Dömsödi Dalma is. Az aranyálmot nem tudta megvalósítani a csapattal, de a hatodik hely is elismerésre méltó eredmény, amelyben 8 találatával kulcsszereplő volt. Ezzel nem volt vége a nemzetközi szezonjának, hiszen ismét egy klubtársával, Szabó Krisztinával együtt az U19-es Európa-bajnokságon is szerepelt, ahonnan csak egy elvesztett ötméterespárbaj miatt nem tudott bronzéremmel hazatérni.

Remélem még ennél az idénynél is lesz jobb. Először kézilabdáztam, de a bokám és a térdem nem bírta. Öt éve már Szentesen pólózom Vásárhely után. Keményen dolgozom, hogy elérjem a céljaim

- mondta Kudella Panna.meglepetés előadás a SILK csoport előadásában. A legmegfelelőbb szó a bemutatóra az akrobatikus kötéltánc lehet, 6-8 méter magasban. Nagy tapsot kapnak a szép bemutatóért.



Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra is nagy megtiszteltetés itt lenni. Nem sok közöm van a sporthoz, ha valakinek mondd valamit, én a Kapca mögött nőttem fel, ott szerveztünk focitornákat, ott szereztem első élményeim. Felnéztem azokra már akkor is, akik sportoltak

- nyitotta meg ezekkel a szavakkal a gálát Kovács Tibor, a Lapcom Zrt. vezérigazgatója, aki egy 100 éves újságból olvasott fel, rámutatva, hogy már régen is fontos volt lapunk számára a sport.- Érezze jól mindenki magát, a sok izzadtság után pihenjen mindenki ezen a gálán, köszönjük a szponzoroknak a támogatást - zárta.kezdünk!megérkeztek a vendégek, miután elfoglalták a helyüket, kezdődhet a gála.labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, úszás, fallabda, cselgáncs többek között. Valószínűleg nincs olyan sportág, amelynek a képviselője ne lenne itt.közel 180 vendéget várunk ma este, akiknek már a jelentős többsége megérkezett. Itt van Sörös Jenő, a Magyar Sportújságírók-szövetségének az elnökhelyettese, Kárász Anna, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata és Nagy Péter többek között.üdvözöljük olvasóinkat a Hungi Vigadóból, ahol hamarosan elkezdődik a Délmagyarország 49. Az év sportolója díjátadó gálája.Lapunk immár 49. alkalommal adja át az év legjobb Csongrád megyei sportolóinak járó trófeákat, amelyet idén is a CE Glass készített el.Gálánkat a Lapcom Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tibor nyitja meg. Ismert vendégekben nem lesz hiány, itt lesz velünk többek között Hüttner Csaba, a Magyar Kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, valamint a Csongrádi megyei sportéletet meghatározó klubok is képviseltetik majd magukat.