Kettős magyar siker K–1 1000 méteren: az algyői győztes mögött Varga a második

Kopasz Bálint olimpiai aranyérmével zárult a férfi kajak egyes 1000 méteres küzdelme, amelyben az algyői versenyző 3:20.643-as idejével ötkarikás csúcsot döntött. Közvetlenül mögötte szintén egy magyar versenyző, Varga Ádám végzett másodikként.

Megszületett az első Csongrád-­Csanád megyei olimpiai érem Tokióban, amely nem is lehetne ennél fényesebb. Az algyői Ko­pasz Bálint aranyérmet szerzett, és a dobogó legfelső fokán ünnepelhetett a férfi K–1 1000 méter fináléja után, amellyel a magyar küldöttség harmadik aranymedálját szerezte a vívó Szilágyi Áron és az úszó Milák Kristóf után.A győri színekben versenyző, de algyői származású Kopasz futamgyőztesként jutott a versenyszám döntőjébe, amelyben később a portugál Pimenta rajtolt a legjobban. Kopasz Bálintnak 300 méterre volt szüksége ahhoz, hogy megelőzze riválisát, akit később Varga Ádám is lehagyott. A 24 éves algyői kiválóság végül már egy hajóval is vezetett, míg Varga sem engedte ki a kezei közül az ezüstérmet érő második helyet, kettős ma­­gyar sikerrel zárult a viadal.

– Tavaly is jó formában voltam, és mivel fiatal vagyok még, a halasztás sem jelentett hátrányt. Év elején volt egy kis visszaesés a teljesítményemben, de tudtam, hogy ide időzítjük a csúcsformát. Ezt elmondta anya is, én pedig nagyon bíztam a szavaiban. Elképesztő érzés, rendkívül felemelő, és az elmúlt 15 év, amit beleraktam ebbe, most megtérült. Nekem és anyukámnak is ez a legnagyobb boldogság. 9 éves korom óta edz engem, és rengeteget segített, hogy most itt legyek! Köszönöm Magyarországnak, a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek és támogatóimnak is – fogalmazott a szövetségnek boldogan Kopasz Bálint. Az újdonsült olimpiai bajnok egyébként 53 év után szerzett újra aranyérmet Magyarországnak K–1 1000 méteren.

Kopasz és Varga sikere mellett született még egy szép eredmény, ugyanis a Bodonyi Dóra, Kozák Danuta páros a női kajak kettesek 500 méteres számában bronzérmet érő harmadik helyen végzett, Csipes Tamara és Medveczky Erika 4. lett, míg a férfi kenu párosok 1000 méteres távján Adolf Balázs és Fejes Dániel 11.-ként ért be.

A keddi játéknap másik Csongrád-Csanád megyei származású versenyzője, az MVM Szeged négyszeres világbajnok evezőse, Kárász Anna a női kajak-egyes 200 méterén a B döntő 7. helyén végzett, ezzel összesítettben a 16. helyen zárta a küzdelmet. Ugyanitt Lucz Dóra a 6. pozíció­ban fejezte be a versenyt.