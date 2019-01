A felelősség a futball része: elkezdte a munkát a Szeged-Grosics akadémia is

Joao Janeiro irányításával elkezdte a Szeged-GA a munkát.

Fotó: Kuklis István

Fotó: Ivány Tamás

Túl van az első edzésén a Szeged-Grosics Akadémia – a Csongrád megyei illetőségű együttesek közül utolsóként. A játékosok az elmúlt hét végén átestek az ilyenkor szokásos felméréseken, így tegnap a gyulai Grosics-akadémián megtartott mozgáson a szakmai stáb, élén a portugál Joao Janeiróval képet kaphatott arról, ki mennyire végezte el a téli szünetre előírt feladatokat.A portugál edző Popovits Pált váltotta a kispadon november elején, így most alakíthatja igazán saját elképzelései szerint a csapat arculatát.– A legfontosabb, hogy meghatározzuk a támadó és a védekező elveket, felkészítve a labdarúgókat, hogy megértsék a játék öt legfontosabb mozzanatát. A Szeged-Grosics Akadémiának meg kell nyernie a bajnokságot, így van rajtunk nyomás. Nem voltam még ilyen helyzetben korábban, de dolgoztam már olyan csapatoknál, amelyek előre akartak lépni. Igen, érzem én is a nyomást, de ez a futball része, és ez jó, nem pedig rossz felelősség. A keret még nem alakult ki, most örülök azoknak a játékosoknak, akik itt vannak, az érkezők száma pedig attól függ, milyen játékosok lesznek elérhetők a piacon. A szezon végén akkor lennék boldog, ha a játékosok összecsiszolódnának, és ha ténylegesen tudnák, milyen taktikai megoldásokat várok tőlük a legfőbb célunk elérése érdekében – nyilatkozta Joao Janeiro.Az együttes Gyula mellett Törökországban is dolgozhat, hiszen február 4-étől 15-éig edzőtáborozás szerepel a programban. A felkészülés alatt tíz mérkőzést játszik a csapat, ebből négyet a török helyszínen, hatot pedig itthon a Makó, a HFC, kétszer a romániai Arad, a Füzesgyarmat és a Szeghalom ellen.A stáb azt tervezi, hogy február 4-éig kialakítja a végleges keretet, hiszen az átigazolási időszak vége egybeesik a török edzőtáborozás zárásával. Két játékos érkezhet az együtteshez: Zvara Dávid (24) Dunaújvárosban szerepelt, a Szeged-GA elleni őszi bajnokit végigjátszotta, míg Andorka Péter (34) az NB II-es Kaposvártól tér vissza – ő 2015 és 2017 között már volt a klub támadója.