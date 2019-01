A MOL-PICK Szeged a legnépszerűbb: megnéztük, mennyien kedvelik a megyei csapatok Facebook-oldalait

MOL-PICK Szeged

Népszerű az Instagram



2018-ban hatalmas léptékkel fejlődött az Instagram. Itt főként fotókat és videókat lehet megosztani, nagyon népszerű a story funkció. A sportolók is szeretik, jól mutatja, hogy mennyien használják. A MOL-PICK Szeged spanyol játékosának, Joan Canellasnak komoly követői tábora van, de Jorge Maqueda és Dean Bombac is büszke lehet a kedvelői csapatára. Az NB I-ben és NB II-ben szereplő Csongrád megyei labdarúgók is igen aktívak.



Egyéni Instagram-lista: Joan Canellas: 37,3 ezer, Jorge Maqueda: 11,7 ezer, Dean Bombac: 10,8 ezer, Risztov Éva: 10 ezer, Bánhidi Bence: 8435, Batik Bence: 6488, Jonas Källman: 6003, Völgyi Dániel: 5424, Matej Gaber: 4820, Stefán Sigurmannsson: 4782, Bodó Richárd: 4139, Kopasz Bálint: 4034, Pedro Rodriguez: 3425, Zsótér Donát: 2975, Kónya Zsófia: 2954, Olasz Anna: 2906, Kárász Anna: 2831, Vajda Attila: 2746, Balogh Zsolt: 2740, Nádas Bence: 2614, Mario Sostaric: 2096, Bodonyi András: 2076, Csőke Balázs: 1950, Fodor Rajmund: 1950, Birkás Balázs: 1840, Sós Bence: 1605, Stefan Sunajko: 1585, Forgács Dávid: 1579, Rutai Balázs: 154, Kudella Panna: 1498, Vágó Fanny: 1470, Márton Anita: 1405, Jászapáti Petra: 1386, Szilvási Gréta: 1258, Szentes-Bíró Tamás: 1142, Török Béla: 1100, Gardi Dominika: 1070, Lengyel Dominika: 1012.



Csapatok: MOL-PICK Szeged: 13,5 ezer, Naturtex-SZTE-Szedeák: 969, Szentesi VK: 743, Szegedi RSE: 426, Szegedi Női Vízilabda Egylet: 393, NKM Szeged: 296, Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: 278.

Közösségi média nélkül már nem létezhetnek csapatok, versenyzők, edzők. Itthon a Facebook és az Instagram a legnépszerűbb, utóbbi fejlődik most olyan mértékben, mint évekkel ezelőtt a Facebook.Kíváncsiak voltunk arra, hogy ki mekkora Facebook-táborral rendelkezik. Csongrád megyei csapatokat vettünk górcső alá. Az adatok azóta változhattak – jelentősen azért nem –, több napon keresztül gyűjtöttük össze a pontos számokat.Nem meglepetés, hogy a 2018-ban harmadik bajnoki címét begyűjtő MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának az oldala a legnépszerűbb. Csongrád megyében csak a Rádió 88 és lapunk, a Délmagyarország oldala rendelkezik nagyobb lájkolói számmal. 2012-ben még 2500-an kedvelték az oldalt, igazán 2014 hozott áttörést, ekkor volt olyan hét, hogy 2500 (!) új lájkolója lett a csapatnak. Sok-sok videó, fotó és friss hír jelenik meg az oldalon, nem véletlen, hogy komoly az elérése az oldalnak, és Magyarországon is a jelentős oldalak között tartják számon.Nagy meglepetés számunkra is, hogy az SZTE-EHÖK SE a második. De ez örömteli, mert azt mutatja, hogy az egyetemistákat érdekli a sport. A komoly létszám ellenére azért az oldal nem frissül sűrűn, pedig ezt a tömeget rendesen meg lehetne mozgatni.A harmadik helyre a Szegedi Vízisport Egyesület oldala küzdötte fel magát. A klubban több nemzetközi klasszis kajakos, kenus és evezős található. A szerkesztők minden dicséretet megérdemelnek, mert itt is minden aktuális hírről első kézből értesülnek a rajongók.A szegedi X-Treme Tánciskolában is komoly szakmai munka folyik, Kárpáti Bernadett edző remekül összefogja kis csapatát, ennek ékes bizonyítéka a Facebook-oldaluk, amelyen élő videók mellett rengeteg fotó is található.Hiába szerepel az OB I/B-ben a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, az elődöknek köszönhetően az ötödik helyen áll a rajongói tábort tekintve a klub. Videók, fotók, események továbbra is frissülnek, így a tábor is nőtt az elmúlt időszakban, ez talán köszönhető annak, hogy sok-sok fiatal szegedi játékos szerepel a csapatban.A jégkorongot imádják Szegeden. A hatodik helyen áll a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű együttese. Sok-sok fotó készül nemcsak a felnőttekről, hanem az utánpótlásról is. A videóinterjúk sem maradnak el, profin szerkesztett oldal a hokisoké.Talán meglepő a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának hetedik helye, hiszen sokan előrébb várnánk a lájkolói számot. Az oldal több rajongót érdemelne, rengeteg fotó, meccsek közbeni videó kerül fel az oldalra. Minden információ eljut a szurkolókhoz.Az első vidéki egyesület a Vásárhelyi Kosársuli, amely a nyolcadik helyen áll. Itt sem marad le senki az aktuális hírekről, mindenről tudnak a szurkolók.A kilencedik a PC-Trade Szeged KKSE női kézilabdacsapata. Az oldal főként akkor duzzadt, amikor az NB I-ben szerepelt. Itt is mindenkiről, így a felnőttek mellett az utánpótlásról is szállítják a szerkesztők a friss híreket.A top 10 legnagyobb meglepetése a Foliaplast-Bordány SK 10. helye. Nem véletlen, hogy évekkel ezelőtt a Délmagyarország Az év médiadíjával jutalmazta az egyesületet, mert hihetetlen aktív az oldal, ez köszönhető Kiss-Patik Péter alpolgármester munkájának. Itt a bizonyíték arra, hogy van igény a sportra, még egy kistelepülésen is fontos, hogy az emberek képet kapjanak a csapatokról, az eredményekről.Az NB III-as SZEOL SC labdarúgócsapata, vagy éppen a szentesi vízilabdacsapatok is naprakészen kezelik az oldalukat. Lehet, hogy valakiket kifelejtettünk, így tőlük elnézést kérünk, de mindenképpen tanulságos a lista.Ez is azt bizonyítja, hogy a mai világban a közösségi médián keresztül tudja mindenki tartani a kapcsolatot. Ékes bizonyíték a Szegedi Vízipóló Suli lájkolói száma, a kifejezetten csak utánpótlással foglalkozó klub a szülőket, a rokonokat és a játékosait vonzotta magához, több mint 1500-an szeretik őket.Vannak meglepő adatok, olyan klubok, amelyek nem sok energiát fordítanak a megjelenésre. Pedig enélkül nehéz támogatót, szurkolót találniuk.Talán számukra is ösztönző lehet, hogy kicsit többet dolgozzanak az oldalukkal, hogy az eredményeik, a híreik, a fotóik eljussanak a világba.Csongrád megyei csapatok Facebook-oldalai és kedvelőinek száma: SZEOL SC 2173, Szentesi Vízilabda Klub 2167, SZRSE 1870, Hód Úszó SE 1797, ContiTech Algyő 1715, Szatymaz Judó SE 1713, Grosics Akadémia 1663, SZVPS 1578, Combat DSC 1542, Szegedi Box Klub 1476, HLKC 1475, Fit World Gorillák 1416, HFC 1366, FK 1899 Szeged 1341, KSZSE 1340, HVSC 1129, M-Foci (Makó labdarúgócsapata) 1044, Szegedi TE 1030, Suncity triathlon Team 884, Szegedi Úszó Egylet 872, Hajnal Tenisz 829, Csongrádi Tigrisek 793, CFS Guardians 702, Makó KC (nők) 691, Szentesi Városi Úszó Club 656, Mórahalom VSE 612, Szegedi Judo Iskola SE 607, Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub 605, Szegedi Judó SE 595, Tornádó Team 585, Szeged KE 575, NICS-HSÚVC 573, SZVSE tájfutószakosztály 455, St. Mihály női labdarúgócsapata 364, Szegedi Női Vízilabdacsapat 350, SZVSE Birkózószakosztály 342, Maróczy SE 287, SZVSE 258, Szegedi Korcsolyázó Egyesület 223, Szegedi médiaválogatott 131.Nemcsak a csapatok, a sportolók is rendelkeznek saját Facebook-oldallal.Néhány érdekes adat: Risztov Éva 44 603, Bánhidi Bence 6202, Olasz Anna 4914, Márton Anita 4511, Kárász Anna 3752, Nagy Péter 2798, Fodor Rajmund 2400, Birkás Balázs 2255, Csőke Balázs 2091, Badar Gergő 1035, Blazsó Márton 778, Banda Árpád 652, Sztanó György 601, Mocsári Bence 587, Bánki-Horváth Béla 472, Szilágyi Péter 406, Pápai Balázs 242.Tizenöt csapat szerepel a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Egyedül a Röszke együttesének – zárt csoportjuk van – nincs Facebook-oldala. Cikkünkben már említettük a Bordányt, a népes tábort. Az FK 1899 Szeged közössége is népes, a szegedi kék-feketék is jól kezelik az oldalukat. A Makó II.-t és a HFC II.-t nem tüntettük fel, mert NB III-as csapatként szerepelnek a megyei listán.A megyei I. osztály lájksorrendje: Bordány 2179, FK 1899 Szeged 1341, Mórahalom 612, Csongrád 587, Tiszasziget 487, Székkutas 415, Szentes 392, Algyő 361, UTC 315, Zsombó 275, Szőreg 155, Kiskundorozsma 119.