˝A szezon előtt ezt az eredményt gondolkodás nélkül aláírom˝ - Középpontban Vörös Viktor szentesi vízilabdázó

– Amennyiben valaki a szezonkezdet előtt azt mondja nekem, hogy az utolsó fordulóban úgy utazhatunk Szombathelyre, ha nyerünk, és egy másik mérkőzés jól alakul a szempontunkból, akkor a felsőházba kerülhetünk, habozás nélkül aláírtam volna. Sajnos nem sikerült, de legalább átélhettük ezt az érzést. Így viszont nehezebb lesz a tavaszi idény, de nem szabad csalódottnak lennünk, kiváló alapszakaszt zártunk, de a középszakaszban is meg kell mutatnunk, hogy mit tudunk.– Pont ezért lenne fontos a hazai mérkőzéseinket megnyerni, hogy nagyobb szakadék alakuljon ki a csapatok között, elöl velünk. Óriási fegyvertény lenne, ha itthon hoznánk a pontjainkat, és idegenből egy-két bravúrt. Mondom ezt úgy, hogy hazai környezetben egyértelműen jobban megy nekünk, de vendégként is várok tőlünk győzelmeket. Nagyon kemény csaták lesznek, de rögtön az elsőn, jövő szerdán Tatabányán ha győzni tudnánk, azzal néhányan a szakadék szélére kerülhetnének, mi pedig még jobb pozícióba.– Van olyan játékosuk, aki az utánpótlásukból érkezett, de többnyire máshonnan igazolt vízilabdázókkal veszik fel a versenyt. Van jó kapusuk, két kiváló centerük, de a balkezesükre is figyelni kell. Otthon különösen nagy veszélyt jelenthetnek mindenkire, de 2017 novemberében 10–9-re már sikerült nyernünk náluk. Ezt jó lenne megismételni, mert akkor picit hátradőlhetnénk. Többen leszakadnának rólunk, ami könnyebbséget jelentene, kisebb teherrel kellene medencébe ugranunk a mérkőzéseken.