A szünet után hengerelt a Szent Mihály

Pedig a Mol Vidi a semmiből talált egy gólt az első félidő közepén, amivel egyenlíteni tudott, és nehezen is akart összeállni a szegediek játéka, viszont ezen sokat segített a második játékrész elején talált gól. Innen sorba jöttek a helyzetek, az előny ugyan újra megvolt, de közel sem volt mindegy, milyen eredménnyel zárul a meccs, hiszen a Szent Mihálynak az volt a célja, hogy minél kedvezőbb eredménnyel várhassa a visszavágót. Szil Tünde tarthatatlan volt, nem csupán befejezett, hanem ki is szolgálta a társakat, miközben a vendégek alig-alig tudták átlépni a félpályát.



A vége ötgólos győzelem, a Szent Mihály ennél is nagyobb verést mérhetett volna a fehérváriakra, de a meccs képe alapján óriási meglepetés lenne, ha ez az előny ne lenne elég a párharc második, jövő szombati meccsére.



Hódi Mihály: - Az első félidőben nem tartották be a lányok a taktikát, a szünet után ez sikerült, jöttek is a gólok. Négy hete nem játszottunk meccset, ez nagyon hiányzott már mindenkinek. A lányok harcoltak azért, hogy minél kényelmesebb előnyünk legyen. A visszavágó 0-0-ról indul, ennek szellemében készülünk.



Szent Mihály-Mol Vidi FC 6-1 (1-1)

Női labdarúgó JET SOL Liga, osztályozó, 1. mérkőzés. Makó, 200 néző. Vezette: Somogyi Sára (Belicza, Marozsi).

Szent Mihály: Skoric - Boros, Szil, Vass (Horváth, 33.), Koprena, Bartalis, Temesváry, Lipták, Micic (Görög, 76.), Pilán (Savanya, 55.), Török. Edző: Hódi Mihály.

Mol Vidi FC: Szalai - Földesi (Császár, 75.), Pasker, Gergics (Szabó II. B., 77.), Orgoványi, Trampler, Szabó I. B. (Szehofner, 76.), Jánosi, Földvári, Janus, Romanoczki. Edző: Gajdóczi Tibor.

Gólszerzők: Lipták (10.), Szil (47., 75., 86.), Török (64.), Savanya (87.), ill. Trampler (21.).

Sárga lap: Szabó I. B. (59.).