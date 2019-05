Aktívan éli 70-es éveit a Szeged Beton LEN-Kupa-győztes edzője, Kásás Zoltán

A Magyar Vízilabda Szövetség edzőképzésének vezetője, a Testnevelési Egyetemen Kemény Dénessel együtt felel a sportág trénereinek tanításáért, emellett a FINA nemzetközi fejlesztőprogramjában a világot járva egzotikus országokban ismerteti meg a vízilabdával a helyi érdeklődőket, legutóbb Indiában. Ez Kásás Zoltán névjegye, pedig már 72 éves. Nyugdíjkorhatárosan jól bírta az elképesztő izgalmakat a LEN-kupa döntőjének Tisza-parti visszavágóján, ahol a vezetésével a Szeged Beton el is hódította a trófeát. A legendás csapat akkori trénere most is aktívan él, és olyan fitt, hogy egy-két évtizedet nyugodtan letagadhat.



– Ki vannak töltve a napjaim, szerintem nem lenne jó, ha csak hátradőlnék és pihennék. Mindig is az aktív életmódot szerettem, és a munkán kívül is van, ami mozgásban tart – kezdte a beszélgetésünket a kupadöntő tizedik évfordulójának ünnepségén Kásás Zoltán. – Rendszeresen járok úszni, néha a fiam is elkísér a Komjádi uszodába. Amikor Szegeden edzősködtem, vettünk egy telket Lovason, amikor csak tehetjük, oda megyünk a feleségemmel. Imádunk ott lenni, mindig akad tennivaló. Az olvasásra jut kevesebb időm és energiám, mint azt szeretném – árulta el a kétszeres BL-győztes tréner.



Nemzetközileg elismert szakemberként továbbra is hívják elő- adásokra, az angol válogatott szaktanácsadója is volt, nemrég Mocsai Lajos rektorral és a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányával, Sós Csabával volt alkalma átadni a tudását és tapasztalatát Lisszabonban. A legnagyobb hangsúlyt a magyar edzőképzésre helyezi. Nemrég ez ügyben Benedek Tiborral dolgozott együtt, hiszen szeretnék összevonni a Testnevelési Egyetem és a honi szövetség edzőképzését, hogy még hatékonyabb legyen a munka.



– Mindig szokták kérdezni, hogy kell-e valamilyen nagy reform itthon. Ennél sokkal egyszerűbb a helyzet: arra kell törekednünk, hogy a trénerek át tudják adni a gyerekeknek a betonbiztos alapokat. Sok fiatal edző sajnos ezt nem tudja átadni, itt kezdődik a probléma. Ha nincs alap, akkor legyen bármilyen tehetséges egy játékos, egy idő után megáll a fejlődésben. Most különösen ügyelni kell az utánpótlásban dolgozókra, hiszen ha gyorsan alkalmazkodunk az új szabályokhoz, akkor hosszabb távon is tapasztalható olyan fellendülés, mint amit most a Märcz Tamás vezette válogatottnál lehet látni – zárta a beszélgetést Kásás Zoltán.