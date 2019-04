Alilovic lehúzta a rolót: 21 védése volt MOL-PICK Szeged kapusának

Mirko Alilovic egyik bravúrja a Plock ellen: Renato Sulic ziccerét védi. Fotó: mti

Válogatottkeret



A magyar válogatott kerete az oroszok elleni Eb-selejtezőre.

A MOL-PICK Szegedből Bodó Richárd, Bánhidi Bence és Balogh Zsolt került be a nemzeti együttesbe.

Kapusok: Mikler, Székely. Jobbszélső: Hornyák. Jobbátlövő: Ancsin, Balogh, Máthé. Irányítók: Szöllősi, Lékai, Juhász. Beállók: Rosta, Bánhidi, Sipos. Balátlövők: Szita, Bodó, Ligetvári. Balszélső: Bóka.

„Mirko! Mirko!" – zengte a szegedi tábor vasárnap kora este az újszegedi sportcsarnokban. A MOL-PICK Szeged horvát klasszisa, Mirko Alilovic megbabonázta a plocki játékosokat, olyan hatékonyan védett, hogy nem volt kérdés az EHF-nél, hogy a nyolcaddöntő fordulójának a legjobb kapusa lett. Sőt, egy duplázását – éppen a fotónkon szerepel az egyik hárítása – a legszebb védésének választották meg.– Az, hogy jól védtem, az a csapattársaknak is köszönhetem – kezdte a meccs értékelést Mirko Alilovic. – Rengeteg segítséget kaptam tőlük, egyre jobban ismerjük egymás gondolatát, így kiváló az összhang közöttünk. Mindig kell egy társ is, Marin Sego pedig ilyen. Idegenben ő remekelt, most nekem sikerült hozzátennem a győzelemhez, ami igen kedves, mert nagy különbséggel sikerült nyernünk.A Nemzeti Sport statisztikája szerint 37 lövés zúdult a kapujára, és ebből 21-et védett, ami 57 százalékos teljesítmény.– Az első célt, a legjobb nyolc közé jutást elértük. A Vardar lesz a következő ellenfelünk, de az a párharc még nagyon messze van. Most egy dologra koncentrálunk, előbb a szombati magyarkupa-elődöntőre, amit Debrecenben a Füred ellen játszunk. Ha ennek vége, és nyerünk, akkor másnap pedig jöhet a finálé, mert szeretnénk Szegedre hazahozni a kupát.Szombaton 15.15-kor kezdődik az mk-elődöntő, másnap rendezik a helyosztókat, 16 órakor a döntőt.A Vardar elleni negyeddöntő első meccsét idegenben vívja a Szeged. Egyelőre a pontos időpont nem ismert. Az biztos, hogy április 24. és 28. között lesz a szkopjei meccs, a szegedit pedig május 1. és 5. között rendezik.