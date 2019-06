Bartalos Zoltán elballag: Pályafutása egyik legnagyobb győzelmét a Szegedi Volánnal aratta

Ezer szállal kötődik Szegedhez. A Veszprém elleni 1982-es győzelemmel nosztalgiázik legtöbbször Bartalos Zoltán. FOTÓ: Süli Róbert

– A héten jöttünk haza Magyarországra, továbbra is Kassel közelében élünk, de a hétvégén ballagásom lesz.– Nem, dehogyis! Polgárdiban, ahol születettem, éppen ötven éve végeztem az általános iskolában. A suli vezetése meghívta a mi osztályunkat, így a jelenlegi nyolcadikosokkal együtt ballagunk. Remek ötlet, nagyon örültem ennek. Testvéreméknél, Béláéknál alszunk majd.– Ez érdekes kérdés! Most már nagyon szoros a kapcsolatunk. Mamánk elvesztése után lett még szorosabb, nagyon kötődünk egymáshoz.– Én nagyon későn kezdtem el védeni. Sokáig futballoztam. Fehérvárra jártam suliba, és az egyik meccsen nem volt kapus, így a tesitanárom arra kért, ha már úgyis a pálya környékén vagyok, álljak be. Ez olyan jól sikerült, hogy onnantól elindult a pályafutásom, szerencsére felfelé.– Csapatot kerestem, hívott az Elektromos is, de én a nagyvárost, a nyüzsgést nem szerettem. Kapóra jött a Volán hívása, és hét évet töltöttem el itt.– Sokat. Nagy csatákat éltünk meg, remek győzelmeket arattunk.– Az 1982-es MNK-győzelem. A Veszprémet vertük. A másik oldalon Béla bátyám védett. Ez sokat eszembe jut.– Azért jó nagy nyomás alá helyeztek. Hajnal Csaba csak akkor engedte el az Építőktől Bélát Kuvaitba, ha engem odavisz. Engedtem a családi csábításnak, ezért váltottam.– A csapatba gyorsan beilleszkedtem, egy riválistól érkező játékosnak mindig a szurkolókkal nehéz megszerettetnie magát. Ez nehezebben ment, de sikerült.– Egy kórházban dolgozom, testnevelő vagyok. Már az egyik lányom is ezt a szakmát űzi. Beteg embereknek szervezünk mozgásos órákat. Tornázunk, valamikor sétálunk, így elfoglalom magam.– Négy gyerekem közül három lányom kézilabdázik, illetve kézilabdázott. Az ő meccseikre járok. A közelmúltban megszületett az unokám, így nagypapa lettem, kicsit átalakult az életem, de nagyon élvezem. Jól érezzük magunkat Németországban, de jó érzés mindig hazajönni.– Szerencsére igen! Dobozi Ivánékhoz jövünk vendégségbe, a párom szüleinek belvárosi lakása is megvan, így nem szakadtunk el innen. A szívem szegedi, pályafutásom egyik legszebb időszakát töltöttem el.– Szerettem volna Kölnbe, a Bajnokok Ligája négyes döntőjére utazni. Voltam már ott többször, a Szegedet idén odavártam. Persze hogy szurkolok, figyelem az eredményeket. A magyar klubkézilabda idén remekelt, mindkét vonalon szép eredményeket ért el. A PICK-nek csak egy kicsi hiányzott, hogy ott legyen a legjobbak között. Majd jövőre.– Meglepődtem. A leggyengébb csapatnak gondoltam őket a BL Final Fourban, és mégis ők lettek a legjobbak.– Miért is?– Ez jó! Inkább büszke vagyok, hogy gondolnak ránk, ez jó érzés már a mi korunkban.