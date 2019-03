BL: kiütéses győzelemmel továbbjutott a MOL-PICK Szeged - képgaléria

A Kielcében győztes csapat tagjai. Fotó: Frank Yvette

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Sondors, Licis (lettek).Alilovic 1 - Sostaric 2, Maqueda 2, Bánhidi 6, Gaber 1, Canellas 1, Sigurmannsson 3/1.Zsitnyikov, Blazevic, Bodó 1, Bombac 3, Balogh 1, Kaspárek 2, P. Rodríguez, Henigman.Juan Carlos Pastor.Morawski - Daszek 3/1, Toledo 2, Moya 1, Sulic 1, T. Gebala 5, Mihic.Borbély, Wichary (kapusok), Obradovics, Racotea 1, Piechowski, Zdráhala, Mlakar 3.Xavier Sabaté.2/2, ill. 1/1.6, ill. 6 perc.NYILATKOZATOK- A csoportkör második helye után nagy nyomás volt rajtunk, hogy továbbjussunk a Plockon. Kielcében döntetlent játszottak, a Silkeborgot kiütötték idegenben, így jó formában érkeztek a párharcunkba. A mai meccset a kiváló védekezésünk miatt nyertük meg, valamint nagyon jól védett a kapusunk mindkét meccsen. A továbbjutás az első félidőben eldőlt, a másodikban jól kontrolláltuk a találkozót, nem kockáztattunk sokat. Megkönnyebbülhettünk ma, reméljük támadásban előrébb lépünk a jövőben. Gratulálok a szurkolóknak, ilyen hangulat nagyon kevés helyen van, ők voltak a nyolcadik játékos a pályán. Gratulálok a játékosaimnak is, pláne azoknak, akik a csapat érdekében sérülten is játszanak.- Nyolc órát aludtam, biztosan ez volt a döntő, hogy jól védtem ma. Az eredményt látva könnyű párharcnak tűnhet, de nem így volt. Mindenki hozzátett a továbbjutáshoz. Gratulálok a csapatnak, mert sérülések ellenére ott voltak a pályán többen és mindent megtettek a továbbjutásért. Nehéz ellenfél volt a Plock, további sok sikert kívánok nekik a szezonban.- Gratulálok a Szegednek a mai győzelméhez és a továbbjutáshoz. Úgy terveztük, hogy az utolsó 15 percbe úgy érkezünk, hogy még lesz esélyünk a továbbjutásra, de ezt Mirko Alilovic megakadályozta. Ugyanakkor gratulálok a csapatomnak, mert nem bíztak benne, hogy idáig eljuthatnak. Sok sikert, remélem két magyar csapat lesz majd ott a kölni négyes döntőben.- Mindig jó itthon lenni és magyar szavakat hallani. Hittünk a győzelemben és a továbbjutásban, de a mérkőzés folyamán a Szeged rászolgált a sikerére, 150-200%-on pörögtek. Gratulálok, sok sikert a negyeddöntőben, remélem két csapatnak szurkolhatunk majd Kölnben.VÉGEMlakar, 22-16. negyvenöt másodperc. Bodó gólja zárja a párharcot, 23-16.megvan a továbbjutás, állva tapsol a szegedi szurkolótábor!Daszek hétméteresből, 22-15.Kaspárek átlövését kirúgja Wichary, majd a másik oldalon Alilovic is mutat egy védést. Vastaps a jutalma.Bombac a jobbátlövő posztjáról a hosszú felsőbe, 22-14. Szétestek a vendégek, újabb hazai labdaszerzés.az egész mérkőzésen kiválóan védekezik a PICK, most sincs ez másként, amikor Pieczhowskinak nincs elég helye beállóban.Zsitnyikov kezébe ragad a labda, nem jó a lövése. Mondani kell-e? Mirko Alilovic véd!passzívnál több a szegedi passz a kelleténél, jön a Plock, majd Alilovic hárít könnyedén.Racotea lövése Alilovic lábáról bepattan, 21-14.Bánhidi elől elütik a labdát, Krajewski rohan, vonalra lép. Kaspárek-ziccer, cunderezik, 21-13.Kaspárek átlövését hárítja Borbély. Racotea lövi Alilovic kezébe a labdát.Krajewski rohan végig a pályán, Alilovic kiüti a lövését.eladja a plock, majd a Szeged is majdnem, de Sigurmannsson visszaszerzi. Szabaddobással jöhetünk.Sigurmannsson kanyarodik be, Borbély hárít.Bánhidi fordul be, 20-13. Ismét előhúzzák a támadás közepén a kapus nélküli játékot, de Racotea megint hibázik.Bombac tör be, Borbély. Moya, 19-13.Gabert állítják ki ma másodszor. Igazi csapatember! Alilovic csúszik-mászik a labdáért, megvan!Mlakar átlövését kiüti Alilovic. "Mirko, Mirko!" zengi az újszegedi sportcsarnok publikuma. Bombac zseniális passzából Bánhidi szerez gólt, 19-12. Pieczhowski két percet kap.Racotea ziccerét védi Alilovic, majd Bombac tarthatatlan a másik oldalon, 18-12.Sostaric fut be a szélről, Borbély hárít.Bodó-bomba, 17-11. gebala válaszol rögtön, 17-12.passzív végéig támad a Plock, Mlakar lövése a kapufára bepattan, 16-11.Bánhidi elől halásszák el a labdát, Sulic dobhatna ziccerben, de rálép a hatos vonalra.Alilovic! Ismét nyer Daszek ellen!Alilovic védi Moya ziccerét, rohanunk, Bánhidi rendezetlen fal ellen, 16-10.Bombac is szabálytalanul zár.Sostaric most a szélről, kapufára pattint. Szabálytalan plocki zárás.labdát szerzünk, Sostaric robog végig, 15-9. Daszek a jobbszélről, 15-10.Mlakar beáll, góllal köszön be, 13-9. Sigurmannsson, 14-9.a Szeged kezdi a második játékrészt, Bombac csúszik el a labdával. Bánhidi belenyúl Obradovics szemébe, két perc.FÉLIDŐnegyvenegy másodperc van hátra az első játékrészből, időt kér Pastor. Bánhidi avatja fel Borbélyt a kapuban, 13-8. Alilovic véd, ez a félidő!Zdráhala lendületből fölé. Bombac lő szép gólt, belefújnak azonban a sporik, szabaddobás a Szegednek.Gebalának zárnak passzívnál, 11-8. Ez a leghatékonyabb játékuk a vendégeknek. Bánhidi válaszol beállóból, 12-8.Sigurmannsson a balszélről, 11-7.Daszek büntetőből, 10-7.Bombac talpról térdmagasságban, 10-6.Alilovic másodszor is véd Daszekkal szemben a szélről!Toledo lő takarásból, Alilovic! Balogh előtt nyílik szét a fal, 9-6.Gaber, a nagy harcos, gól és két perc Obradovicsnak, 8-6. Időt kérnek a vendégek, 21 perc és 56 másodperc telt az első félidőből.Gebalát nehéz tartani, bődületes nagy gól átlövésből, 7-6.belemenés Moyánál, támadhat a Szeged. Maqueda a kapufára, jól zárunk vissza védekezésbe.emberhátrányban nem jut lövésig a PICK.Maqueda a hosszú alsóba, 7-5. Gabert állítják ki a játékvezetők két percre. Racotea ziccerét védi Alilovic!Gebala, nagy gól távolról, 6-5.váratlant húz a Plock, a támadás közepén lehozza a kapust, ziccer, Alilovic véd, majd bedobja az üres kapuba a labdát, 6-4!énekel a szegedi közönség, miközben apró faultokkal állítják meg a plockiak a szegedieket.Gaber blokkol, nagyszerű! Maquedát is betakarják, Morawski indítása elképesztően hosszú Daszeknak.Moya a kapufára kiszorított helyzetből. Sigurmannssonnak nem jó a passz a szélre.Sulic rángatja Maquedát, két perc a "jutalma" a horvát játékosnak. Maqueda bosszúja, 5-4.Toledo bombagólja után 4-4.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson bepattintja a hétméterest, 4-3.Toledo lövésébe csak beleérni tud Alilovic, 3-3.passzívnál kiválóan zárnak Gebalának, Alilovic óriásit véd, a kipattanó Sulicsé, ezt is hárítja Alilovic! Oldalt megy ki, marad a lengyeleknél.sok a hiba, a vendégek is eladják a labdát, de szabaddobással jöhetnek.Maqueda csap oda Gebalának, szerencsére nem veszik észre a sporik. Támadunk, Bánhidinak nem jó Zsitnyikov labdája.elszórja a labdát a Szeged.Canellas mattolja a lengyel kaput, 3-2.rossz bejátszás Sulicsnak, Alilovic indítja Sostaricsot, 2-1. Daszek a kapufára a jobbszélről, kipattanót Mihic lövi be, 2-2.Bánhidi össze nehezen a labdát beállóban, de sikerül neki, 1-1.a Plock kezdi a meccset, Gebala átlövésgóllal nyit, 0-1.kezdődik a bemutatás, a vendégeknél az exveszprémi Renato Sulic óriási füttyszó közepette jön a pályára, a hazaiakat viszont már óriási tapsorkán fogadja természetesen.a vendégeknek is van hiányzójuk, az egykori magyar szövetségi kapitány, Xavier Sabaté bosnyák irányítójára, Marko Tarabochiára nem számíthat.népes plocki szurkolótábor kísérte el a lengyeleket Szegedre, mintegy ötvenen.az előző hétvégén Kielcében a Barátság-kupán vett részt a PICK Szeged Ifjúsági csapata , amely veretlenül megnyerte a tornát. Őket köszönti most a szegedi közönség.a hazaiak trénere, Juan Carlos Pastor ma sem számíthat csapatkapitányára, Jonas Källmanra hátsérülés miatt.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnok. A férfi kézilabda BL-ben tét a legjobb közé jutás, idegenbeli kétgólos (22-20) előnyről kezd a MOL-PICK Szeged a lengyel Plock ellen.Korábban:Két gól (22–20 volt az eredmény). Ekkora előnyt szerzett az első meccsen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Hátradőlni nem szabad a lengyel Orlen Wisla Plock ellen, hiszen az végzetes lehet.– Lengyel ellenfelünk néhány hete már bizonyította a Silkeborg ellen – nyilatkozta a vasárnapi meccs előtt Joan Canellas, a PICK spanyol légiósa –, hogy egy rossz hazai eredmény után is képes kiharcolni idegenben a továbbjutást.Nem könnyű úgy játszani, hogy most mindenki minket tart a párharc favoritjának az idegenbeli siker után, így különösen fontos, hogy mentálisan, fejben minden renden legyen majd nálunk a hatvan perc során.– Nem tettünk le arról – mesélt az esélyekről Borbély Ádám, a Plock magyar válogatott kapusa –, hogy továbbjussunk a legjobb nyolc közé. Úgy érkezünk Szegedre, hogy ezt a tervünket sikerüljön megvalósítanunk. Jó csapat a PICK, erős kerettel, de nekünk semmi vesztenivalónk nincs.Jonas Källman az egyedüli hiányzó, a svéd klasszis hátsérüléssel bajlódik, pihenést írtak neki elő, egyre jobban van, de még nem játszhat. Szerencsére a keret többi tagja rendben van. A vendégeknél eltiltása után visszatérhet Renato Sulic. Az egykori veszprémi játékossal sokat erősödik Javier Sabate kerete.A tét a legjobb nyolc közé jutás. A Szeged remek formában van, és ami igazán fontos, hogy immár 484 napja hazai pályán verhetetlen. Totális telt ház lesz, közel 50 lengyel szurkoló érkezik majd a meccsre. A két klub remek kapcsolatot ápol, a lengyel–magyar barátság jegyében lengyel zenék is szólnak majd a meccs előtt.A szurkolók 15.30 és 16.30 között pedig az újszegedi sportcsarnok előtt videóüzenetet küldhetnek a magyar kupa négyes döntőjére a csapatnak. A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu fotókkal, videókkal és szöveges online tudósítással jelentkezik a BL-meccsről.