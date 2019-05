Csapatmunkával értem el a gólokat - Baka Márk, az SZVSE játékosa a forduló gólvadásza

Baka (labdával) megduplázta góljai számát. Fotó: Török János

Sima győzelemmel tette fel a koronát tavaszi teljesítményére az SZVSE, amely szezonbeli utolsó mérkőzésén 6–0-ra győzött a Makó II. ellen. A csereként beszállt Baka Márk a hajrában kétszer is eredményes volt.– Igor Bilic indítását követően Kelemen Balázs átlépett egy labdát, majd külsővel belőttem a hosszúba. A másodiknál a Balázstól kapott jó passzt át kellett vennem, majd szintén a hosszúba passzoltam. Csapatmunkával értem el ezt, nélkülük nem jött volna össze – emlékezett vissza két góljára az SZVSE játékosa, aki így négy találattal zárt.Egy fordulóval a vége előtt az SZVSE lőtte a legtöbb gólt a megyeegyben, ám ez eloszlik a kerettagok között.– Nem egyéni akciók jellemeztek bennünket, veszélyesek voltunk szinte minden szituációból. A csapategység volt a legfőbb érdem az egész tavasz alatt – folytatta Baka Márk.Az SZVSE a klub történetében az elmúlt két évtized legjobb eredményét könyvelhette el ezzel a bronzéremmel. Remek tavaszt produkált a csapat, amely az Algyőt és a Tiszaszigetet is legyőzte, és csupán egyetlen meccsét, a Röszke elleni idegenbeli találkozóját veszítette el. Mivel az utolsó fordulóban szabadnaposak a Vasutasok, így számukra véget ért a bajnokság, amelyet zsinórban kilenc sikerrel zártak le.– Szerettünk volna jobb eredményt elérni, de örülünk a harmadik helynek is. Az őszi állást követően ez a legjobb, amit kihozhattunk az idény második feléből. Nagy valószínűséggel egyben marad a csapat, így dolgozunk tovább. Más volt a célunk, de egy centenáriumát ünneplő klubnál ez jó eredmény – tette hozzá Baka Márk.