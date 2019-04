Döntőbe jutott a MOL-PICK Szeged

Döntőben a MOL-PICK Szeged.

Férfi kézilabda Magyar Kupa, elődöntő, Debrecen, Főnix csarnok, 3000 néző. . Vezette: Hargitai, Markó.Sego - Pedro 4, Maqueda 1, Canellas 4, Bánhidi 3, Bodó 4, Sunajko 1.Alilovic (kapus), Blazevic, Sigurmannsson 4/1, Kaspárek 1, Bombac 2, Gaber 3, Henigman, Balogh 6/1.Juan Carlos Pastor.Fazekas - Hornyák 2, Kemény 1, Topics 4, Ferreirra, Szita 5, Bóka 3.Bősz (kapus), Szöllősi B. 3, Máthé 4/2, Szemenov 2, Németh 1, Déber 1, Orbán, Szöllősi O.Csoknyai István.8, ill. 6 perc.4/2, ill. 2/2Nem játszott parádésan a Szeged, annyit adott ki magából, ami elég volt a magabiztos győzelemhez, a döntőbe jutáshoz. Az utolsó 10 perc minden dicséretet megérdemel, mert összesen két gólt kaptak a kékek, és dobtak nyolcat.Nincs több gól. A Szeged bejutott a mk-döntőbe, vasárnap 16 órakor a Veszprém ellen csatázik az elsőségért.Maqueda kap 2 percet. Szita, 33-26.Szegedi labdaszerzés, Maqueda, ziccer, ront.Szita, Alilovic első gólja, amit kap, 31-25. Kínai, Pedro, 32-25. Alilovic véd, Pedro repül, állva tapsol minden szegedi, 33-25.Alilovic repül, és véd.Balogh! Micsoda bomba, 31-24.Időt kér Csoknyai mester. Remek szegedi sánc.Zúg a "PICK Szeged!" Balogh nagy labdája, Gaber, 30-24.Eladja a Füred.Alilovic véd. Balogh robog, 29-24.Szöllősi Balázs, 27-24. Szemenov 2 perc. Szegedi hetes, Balogh, 28-24.Labdaszerzés után Balogh, 27-23.Szemenov, Sego benne volt, 26-23. Szabálytalan zárást látnak Bánhidinél.Jó védekezés, labdaszerzés. Bombac tört be, 26-22.Canellas ront, Németh, 24-22. Időt kér a Szeged. Bánhidi, 25-22.Bóka, 24-21.Bodó, elemi erővel, 24-20. Bod szerzett labdát, Pedro elhagyja.Balogh ront, Bóka, 23-20.Bombac kap 2 percet. Kemény, Sego beleért, 23-19.Máthé okosan kivár, 22-18. Balogh Zsolt a pipába, 23-18.Remek szegedi blokk, üres a kapu, Sigurmannsson, 22-17.Sego véd, Bodó kezéből kiveszik a labdát.Bánhidi, 20-17. Maquedába mennek bele. Canellas, remek labda, balból a jobba veszi Bánhidi, 21-17.Időt kér a Füred. Szita, 19-17.Sigurmannsson robog, 19-16. Sego véd, üres a kapu, Maqueda, kapufa.Balogh, a testek mellett, 18-16. Sego tolja ki.Topics ismét, 17-16.Topics marad üresen, 17-15. Bodó passzol rosszul.Pedro, 17-14.A Füred kezdi a második félidőt. Ellépi a Füred, Canellas belemegy, Hornyák, 16-14.Déber a szélről, 16-13. Időt kér a Szeged, 13 másodperc van hátra a félidőből. Időntúli szabaddobás, Canellas, Fazekasnak kellet védenie. 16-13 a félidő.Szita megy bele. Bombac talpról, 16-12.Eladja a labdát a PICK.Elveszik a Füredtől a labdát.Szemenov talpról, 14-12. Canellas üresen, 15-12.Henigmam harcol ki hetest, Topic 2 perc. Henigmant ápolni kell. Sigurmannsson a kapufára dobja.Időt kér a Füred. Szöllősi talál rést, 14-11.Újabb remek szegedi védekezés. Gaber ront.Újból: Bombac, majd Gaber, 14-10.Bombac nagy átadása, Gaber, 13-10. Jó a szegedi blokk.Szöllősi, 12-10.Elveszik a Füredtől, Bodó, parádés csel, a lelátón a védők, 12-9.Sego véd. Kaspárek a pipába, talpon minden szegedi, 11-9.Már passzív, Canellas, csuda gól, 10-9.Sego rosszul indít, Bodó 2 percet kap. Füredi hetes. Máthé, 9-9.Sego véd kézzel,majd Fazekas is.Bánhidi harcol ki hetest, Sigurmannsson, 9-8.Füredi hetes, Maqueda nem ért vele egyet, Máthé, 8-8.Szita emelkedik, 7-7. Canelles emelkedik, Fazekas a másik irányba mozdult, 8-7.Sunajko marad tisztán, 6-6. Labdaszerzés, Pedro, 7-6.Bóka zunderezik, 5-6. Blazevic kap 2 percet.Maqueda vágja be, 5-5.Topics fordul be, 4-5.Canellas ellépi, Sunajko megszerzi, Canellas hetest harcol ki. Sigurmannsson kihagyja, majd bevágja, 4-4.Szita tört be, 3-3. Bodó eladja, Hornyák, 3-4.Bodó lövi szét a hálót, 3-2.Canellas talpról, 2-2. Sego véd, a Szeegdé a labda. Ferreira kap 2 percet.Topics beállóból, 1-2. Szabálytalan zárás, Sego ziccert véd.Máthé a kezek között, 1-1. Eladja a labdát a Szeged.A Szeged kezd. Bodó vágja be az alsóba, 1-0.Már a bemutatás zajlik. Feketében a Szeged! Közel 600 szegedi már az első napon a lelátón!Már melegít a MOL-PICK Szeged. Videón a pályára lépés, és a szurkolók köszöntése:Döntőben a Telekom Veszprém, az első elődöntőben a bakonyi alakulat lemosta a Dabast, 38-16-ra nyertek Miklerék.Üdvözlünk mindenkit Debrecenből. Már javában zajlik a férfi kézilabda magyarkupa első meccse, a Veszprém gyorsan lerendezte a Dabas elleni meccset, 30 perc után 17-7-re vezetett.A Szeged szerencsésen megérkezett, már a csarnokban a hatszoros mk-győztes. Mindenki rendben, a csapatkapitány, Jonas Källman is elkísérte a csapatot, itt van a fiúkkal.A hétvégén a tét a magyarkupa-győzelem megszerzése. Erre két csapatnak van meg minden esélye: a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának. Immár negyedik alkalommal lesz a házigazdája Debrecen a rangos eseménynek. Eddig a cívisváros nem hozott szerencsét a Pastor-alakulatnak, az elmúlt három finálét elveszítették a nagy rivális Veszprémmel szemben. Most mindenki abban reménykedik, hogy sikerül a kékeknek hetedik alkalommal elhódítaniuk az mk-serleget.– Egyik kedvenc sorozatom a kupa – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL- PICK Szeged vezetőedzője –, szeretem ezt a lebonyolítási formát. Az első lépés a fontos, ezt már többször elmondtam, egyelőre az elődöntőre koncentrálunk. Voltak gondjaink, nem minden játékosom volt egészséges, de felkészültünk. Az pedig, hogy ismét több mint ezer szegedi szurkoló kísér el bennünket, erőt ad nekünk.Utoljára 2008-ban sikerült nyernie a Szegednek. Nem most volt. A papírforma idén is Szeged–Veszprém döntőt ígér.– Nekem is volt egy apró sérülésem – vette át a szót Bodó Richárd, a csapat balátlövője –, a hét elején kicsit visszafogottan edzettem, de most már minden rendben. Szeretnénk Szegedre hozni a serleget, tudjuk, nagyon régen sikerült nyernünk a magyar kupában. Nem szabad, hogy elaltasson bennünket, hogy idén kétszer legyőztük a Veszprémet, mert remek csapat a riválisunk.– Reméljük, hogy minden a papírforma szerint alakul – nyilatkozta Bánhidi Bence –, és találkozhatunk a vasárnapi döntőben a Telekom Veszprémmel, bár nyilván nekik a Dabas, nekünk a Füred ellen kell először kiharcolni a részvételt. Készülünk, videózunk, edzünk, harcra készek vagyunk! Nemrég játszottunk a Veszprémmel, felelevenítjük a dolgokat. Rendben vagyunk, de 150 százalékosan kell koncentrálnunk, hogy nyerni tudjunk.A Szeged már pénteken délután elutazott Debrecenbe. Ma 15.15-kor a Balatonfüred ellen csatázik az elődöntőben, vasárnap 16 órakor rendezik a finálét. Az összes meccset adja az M4 Sport, a delmagyar.hu pedig szöveges tudósítással jelentkezik az eseményről.