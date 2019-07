Ékszerdobozt építettek - mi is megbizonyosodtunk róla! A tervek szerint halad a Szent Gellért Fórum kivitelezése

Szent Gellért Fórum: a Számok magukért beszélnek



A Szent Gellért Fórum labdarúgó-stadionja összesen 8080 néző befogadására alkalmas: a hazai oldalon 3199, a B közép és a vendégek szektorában egyaránt 1921 ülőhely található. Ezenkívül a VIP-részlegen 384-en, a bronzlelátón 499-en, a sky-box lelátón 120-an foglalhatnak helyet, és van még 176 ülőhely a sajtónak. A VIP-konferenciaterem 400 fő befogadására alkalmas. Sportolói öltözőből két darab 25 és két darab 20 fős áll rendelkezésre, ezenkívül van játékvezetői és orvosi szoba. A létesítmény területén összesen több mint háromszáz autóparkoló található, ezenkívül rendelkezésre áll még 250 kerékpártároló is.

A fedett rendezvénycsarnokban hét 20 és két 25 fős öltöző áll készen a sportolók fogadására.

Igazi ékszerdoboz, amely szinte minden kedvelt és ismert sportágat kiszolgál, a fókuszban pedig a családok állnak. Röviden így foglalható össze a Szent Gellért Fórum jövőbeni szerepe, amelyről a tegnapi létesítménybejáráson szerezhettünk tapasztalatokat.A Dorozsmai úti bejáraton érkeztünk meg a létesítményhez – szándékosan nem stadiont írunk, hiszen nem csak a labdarúgókat szolgálja majd ki. Erre tökéletes bizonyíték például utunk első állomása – miután felvettük a kötelező védőfelszereléseket, így a mellényt és a sisakot –, a multifunkcionális, háromfelé osztható sportcsarnok, amelyben röplabda-, fut­­sal-, kispályás labdarúgó-, kosárlabda-mérkőzéseket láthat a maximum 462 ülő néző.A következő állomásokat séta közben lehetett megnézni a két bejárati úton (VIP és közönség): ilyen a szabadtéri rekortán kézilabdapálya, a fedett és nyitott szín­­pad, a salakos teniszpályák, a százméteres, háromsávos futópálya, illetve a három, hibrid, fű­­tött edzőpálya. És két olyan do­­log, amiért hangsúlyozni kell a családok szerepét: a játszótér és a kültéri konditerep. Bárki találhat magának elfoglaltságot.És ekkor értünk a csodához: a futballstadionhoz. Háromfajta szék sorakozik, illetve inkább hullámzik a lelátón. Minden színnek funkciója van: a kék a Tiszát, a zöld a Ferencváros családiasságát, eszmeiségét, a fekete pedig az NB II-be frissen feljutott Szeged–Csanád Grosics Akadémia névadóját, Grosics Gyulát, a Fekete Párducot szimbolizálja. Felmehettünk a nagy­­lelátóra, elsétáltunk a ven­­dégszektor előtt, alatt, majd az öltözőket is végignézhettük, mielőtt felmentünk az emeletre, ahol a privát bokszok és a sajtóterület van. Elmondhatatlanul jó érzés volt kijönni a játékoskijáróból a fénybe, a pálya, a kispadok mellé – ahogy Nyugat-Európában, úgy itt is szigorúan tilos a fűre lépni. A locsolók lankadatlanul dolgoztak, ahogy a munkások is főleg a stadionban lévő helyiségekben. A lelátó alatt egy fanshop is működik majd, illetve két Grosics-szobor lesz a területen, az egyik a Dorozsmai úti be­­járatnál, egy pedig a stadion tövében.A kivitelező tartja az ütemtervet, a komplexum átadás előtti állapotban van. A befejezés előtti utolsó munkálatok, a finomhangolás következik. Néhány sző­nyeg, PVC, festés hiányzik, de például a bútorok szállítása már javában tart, a hatósági átadás folyamata pedig elkezdődött. Hivatalosan augusztus 15-én zá­­rul majd a projekt, utána következhet a Placido Domingo-koncert, majd szeptember 15-én az első NB II-es bajnoki: Szeged–Csanád GA–Csákvár.