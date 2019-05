Eldőlhet a sorsa a Szeged-Grosics Akadémiának

– Az Iváncsa jó csapat. Elemezzük őket, és látható, milyen elvek mentén építik fel a játékukat, képesek gólt lőni, nincs titok, de végül majd minden azon múlik, hogy mennyire vagyunk agresszívek, milyen a hozzáállásunk. Ez könnyű lenne? Nem hiszem! Nincs könnyű meccs, ezért tiszteletben tartjuk az ellenfelet, de a saját céljaink lebegnek a szemünk előtt! – nyilatkozta a klub honlapjának Joao Janeiro, a Szeged-Grosics Akadémia edzője.



A SZEOL SC villanyfényes meccset játszhat vasárnap 19 órától a tabellán éppen mögötte álló Dunaújváros otthonában: az érem már biztos a csapat számára, az azonban még nem, hogy ez milyen színű lesz az idény végén.



– Kevés olyan szituáció van egy labdarúgó életében, amikor komoly tétről nem beszélhetünk, közben viszont jó állapotban van a csapat. Egy biliárdasztalon fogunk villanyfényes meccset játszani, meg kell becsülni ezt a pillanatot, mert ilyen ritkán van. Egy dolog a bajnoki cím, másik a feljutás, a licenc hiányában is amíg van matematikai esély, addig küzdeni fogunk a bajnoki címért is – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.



A Makó érkezik a Hódmezővásárhelyi FC-hez, a megyei rangadónak pedig komoly tétje is akad, hiszen amennyiben döntetlen lenne a vége, úgy mindkét csapat búcsút inthet az NB III-nak, viszont a győztes még reménykedhet, számolgathat az utolsó két forduló előtt. Az ősszel a HFC idegenben győzni tudott a Makó otthonában.



– Nem tudjuk, kire számíthatunk a sérültjeink közül, ez meghatározhatja a játékunkat. Amíg van reményünk, addig mindenképpen küzdünk. Szeretnénk végre az idegenben nyújtott teljesítményünket átültetni hazai pályára is – nyilatkozta Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC edzője.



A Makó számára sem lehet más a cél: ha nem nyernek, biztosan búcsúznak az osztálytól.



– Már csak az őszi vereségért is szeretnénk visszavágni, amíg matematikailag a saját kezünkben van a sorsunk, addig mindent meg kell tennünk ezért. Megpróbálunk támadólag fellépni Vásárhelyen, és remélhetőleg a támadójátékunk pontosabb lesz, ezzel akadtak ugyanis gondjaink tavasszal – fejtette ki Magyar György, a Makó játékos-edzője.