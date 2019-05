Elmaradt a győzelmi szépségtapasz: MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém 27-27

MOL-PICK Szeged - Telekom Veszprém 27-27 (14-14)

Férfi kézilabda NB I, bajnoki döntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek).

MOL-PICK Szeged: Sego - Sostaric, Maqueda 3, Bombac 2, Bánhidi, Zsitnyikov 1, Källman 3. Csere: Gaber 4, Canellas 4/2, Sigurmannsson 2, Henigman, Bodó 4, Balogh 4/3. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Mikler - Marguc 2, Nagy L. 3, Blagotinsek 1, Mackovsek, Terzic, Strlek 5. Csere: Sterbik (kapus), Lékai 4, Nilsson 5, Mahé 2, Nenadics 1, Ilics 1, Tönnesen 3. Vezetőedző: David Davis.

Hétméteres: 6/5, ill. 1/0.

Kiállítás: 12, ill 12 perc.

Összesítésben: 62-51-gyel bajnok a Telekom Veszprém.



Nyilatkozatok:



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Gratulálok a Veszprémnek a megérdemelt bajnoki címhez, valamint Davisnek, hogy megváltoztatta a csapat arcát. Az életben nagyon fontos, hogy legyenek értékeink, neki megvannak. Ma nagyon meg akartuk nyerni ezt a meccset, mindent megtettek a fiúk ezért. Óriási ütést kaptunk idegenben, de felálltunk. Gratulálok a játékosaimnak, megmutatták a karakterüket, hogy mindent megtesznek a közönség kiszolgálásáért. Köszönet a szurkolóinknak, hogy mindig velünk vannak, a finálé egyértelműen Veszprémben dőlt el. Nekünk nem marad más, mint dolgozni és megpróbálni jövőre visszahódítani a bajnoki címet. Ez nem egyszerű, hiszen a kiváló Veszprém ellen kell csatákat vívni. Ellenfelünk idén esélyes a BL-győzelemre. Nagy szezont játszottunk április 25-ig, addig felfelé íveltünk, megnyertük a kupát, de a Vardar elleni vereség nagy hatást gyakorolt ránk. Nagy volt az elvárás, megvalósíthatónak gondoltuk, de nem sikerült. Tavalyhoz képest előreléptünk, jövőre ugyanezek a célok, de a tétmeccsek teljesítményében fejlődnünk kell, hogy megvalósítsuk álmainkat. Meg kell néznünk a statisztikákban, hogy mi hatott erre a csapatra ennyire májusban. Minden jót és sok sikert kívánok a távozó játékosainknak, ha ellenfélként találkozunk a fair-play szellemében játszhatunk egymás ellen. Sok sikert a Veszprémnek Kölnben, támogatjuk őket.



Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Az első évem más volt itt Szegeden, mint a többi. Pastor érkezésével egy olyan lehetőséget kaptam, amivel sikerült élnem, és hosszan fent tartottam. Köszönettel tartozom neki, nagyon szép hét évet töltöttem itt. Ahogyan Dárdai is mondta, szép volt, jó volt, de elég volt. Nem fogtam még fel, hogy jövőre mi nem lesz már, ehhez kell még pár nap, hogy tudatosuljon bennem. Egy fejezet lezárult, sajnálom, hogy nem pozitívan. Szerettem volna a maximálisat kihozni belőle, vagyis két aranyérmet és a kölni négyes döntőt. Remek szezonunk volt, kétszer 15 perc miatt kell most szomorkodnunk. Annak viszont nagyon örülök, hogy a magyar kupát megnyertük idén hosszú idő után. Gratulálok a Veszprémnek, megérdemelték az aranyérmet a bajnokságban. Háromszor legyőztük őket, de a legfontosabb bajnoki meccset ők nyerték. Csodálatos hét év alatti támogatást köszönöm a szurkolóknak.



David Davis, a Telekom Veszprém vezetőedzője: - Nem kell sokat beszélnünk erről a meccsről, az aranyéremért jöttünk, a többit láthatták a szurkolók. Köszönöm Dr. Csík Zoltánnak, hogy megbízott bennem, és a Veszprém edzője lehetek. Hálás vagyok a klubnak is, maximálisan segítettek, az első naptól kezdve befogadtak. Köszönöm a szurkolók támogatását is, mindenhova elkísérnek bennünket Európába, hűségesek hozzánk. A csapatnak is köszönöm, hogy hittek bennem, amikor megérkeztem. Mentálisan és fizikálisan is lent voltak, de elvégezték a munkát, ami miatt elképesztően büszke vagyok rájuk. Továbbá köszönet Pastornak, ha ő nem lenne, akkor nem ülhetnék itt, nem ünneplhetném az első bajnoki címemet vezetőedzőként. Tisztelem őt a pályán és azon kívül is. A családomnak is köszönöm, hiszen áldozatokat hoznak, sokat dolgozom, alig látnak.



Lékai Máté, a Telekom Veszprém játékosa: - Magasan jegyzem ezt a bajnoki címet, hiszen hullámvasút volt a szezon számunkra. Rossz állapotban voltunk, sok időnk nem volt felépíteni magunkat, de amikor elértük a formánkat, akkor pont jött a téli szünet. Féltünk, hogy megtörik a jó szériánk, de februárban nagyon jó formával jöttünk vissza, a tavaszunk pedig tökéletes a BL-ben, nem vesztettünk meccset. A kupadöntőben a Szeged jobb volt, így a bajnoki címet mindenképpen szerettük volna visszaszerezni. Az aranyérem az első meccs második félidejében dőlt el. A különbség nem volt reális, de akkor sikerült kialakítani. Örülünk a bajnoki címnek, Kölnben már csak egy helyet nem szereztünk meg, az elsőt, egyértelműen ennek az elérése a célunk. Gratulálok a csapatomnak, jó formában megyünk a négyes döntőbe. Balogh Zsoltinak pedig sok sikert kívánok, és gratulálok a szegedi pályafutásához.



A lefújás után a MOL-PICK Szeged cégvezetője köszön el a csapat három távozójától, Pedro Rodrígueztől, Marin Segótól és Balogh Zsolttól.



VÉGE



60. perc: Balogh hétméteresével 27-26. Tíz másodperc, Tönnesenre nem lép ki Bodó, kezek alatt a norvég átlövő bevágja, 27-27. Döntetlen, összesítésben tizenegy góllal jobb a Veszprém, így bajnok.



59. perc: Bombac elalszik a jobbszélen védekezve, Strlek köszöni szépen beugrik és egyenlít, 26-26. Időt kér Pastor.



58. perc: Bombac Mikler kezei közé bombázza a labdát.



57. perc: Ilics átlövése robban a hálóban, 26-25.



56. perc: eladja a labdát a szeged, a Veszprém a végletekig lassítja a játékot, miközben a veszprémi szurkolók már bajnokcsapatukat éltetik.



55. perc: Sigurmannson lő gólt labdaszerzés után, 26-23. Strlek bepörgeti, 26-24.



54. perc: Nilsson nagy labdát kap el, 25-23. Maqueda küldi el a védőket egy csellel, majd forgácsolja szét a keresztlécet.



53. perc: Nilsson tarthatatlan, 24-22. Gaber kiharcolja, Balogh gólra váltja a hetest, 25-22.



52. perc: Gaber Bodó asszisztja után, 24-21.



51. perc: Marguc ezúttal túljár Sego eszén, 23-21.



50. perc: Bodó bombagóljával 23-20.



49. perc: Nilsson-gól, előtte nyakon vágta Maqueda. Két perc a szegedinek 21-20-nál. Mackovseket is kiszórják a svéd sporik. Balogh hétméteresből, 22-20.



48. perc: Bodó elöl eltűnnek a védők, bevágja, 21-19. Tönnesen két perc.



47. perc: Gaber a keresztlécre. Ilics labdájára ráül Sego.



46. perc: Tönnesen lő nagy gólt, 20-19.



45. perc: Sego védi a szélről Marguc lövését. Canellas a hosszú alsóba, 20-18.



44. perc: Balogh ziccerben nem talál kaput.



43. perc: Nagy szalad lyukba, Källman elaludt, 19-18. Terzicset állítják ki.



42. perc: Lékai, majd Balogh talál be, 19-17.



41. perc: Zsitnyikov talpról, Mikler véd könnyedén.



40. perc: Canellas fölé pattintja Sterbiknek. Nagy-kapufa.



39. perc: Sostaric ugrik kínaira, Lékai akadályozza, büntető.



38. perc: Gaber telibe lövi Miklert. Strlek a szélről, Sego ismét!



37. perc: Bombac rohan végig, 18-15. Időt kér a Veszprém másodszor. Lékai lövését kirúgja Sego, Strlekét már nem tudja, 18-16.



36. perc: Marguc a szélről, Sego! Belejött, szerencsére, élteti is a közönség. Balogh lövését Mikler fogja, majd Sego újabb bravúrt mutat be!



35. perc: Mahé átlövését hárítja Sego, majd Canellas talál be, 17-15.



34. perc: Nenadics talpról, Sego kirúgja, de a menyezetig, így támadhatnak a vendégek. Elvesztik, Källman a szélről, 16-15.



33. perc: Gaber blokkol, marad a Veszprémnél.



32. perc: Balogh eladja, Mahé végigviszi, 14-15. Tönnesen rántja le Gaber, két perc. Gaber szerencsével összeszedi Balogh labdáját, 15-15.



31. perc: a Veszprém kezdi a második játékrészt, Nenadics átlövését védi Sego.



FÉLIDŐ



30. perc: szegedi labdaszerzés, Maqueda bevágja, Marguc azonban három másodperc múlva szépít, 14-13. Lékai egyenlít két másodperccel a félidő vége előtt, 14-14.



29. perc: Maqueda lő gólt, de ellépte a játékvezetők szerint. Pastor reklamát, sárga lapot kap érte.



28. perc: Bodó fölé.



27. perc: passzívnál Lékai lő gólt, 13-12.



26. perc: Nilsson, 12-11. Gaber válaszol, 13-11.



25. perc: Nagy az üres kapuba, 11-10. Időt kér Pastor. Bodó óriási gólt ragaszt a jobb alsóba, 12-10.



24. perc: Maqueda kap kétperces kiállítást. Eladja a Veszprém a labdát.



23. perc: Canellas hétméteresből 11-9. Strlek mellé ejt a szélről. Sostaric-kapufa...



22. perc: Lékai lövése bepattan Sego mellett, 10-9. Érik a hazaiaknál a kapuscsere.



21. perc: Nilsson labdát szerez, Nenadics támad, belemegy. Sostaric a szélről, oldalháló... Talán Mikler is beleért.



20. perc: Tönnesen mellé, Kallman rohan, Mikler kirúgja a labdát. Tönnesen lövéséről lemarad Sego, bosszankodik is, 10-8.



19. perc: Sego hárítja Ilics megpattanó lövését. Sigurmannsson a balszélről, 10-7.



18. perc: Canellas lövését kiüti Mikler. Tönnesen betalál, 8-7. Blagotinsek már a második büntetését szedi össze. Végre elsül Bodó keze, 9-7.



16. perc: Henigman beáll, rögtön kettő percet kap, hihetetlen. Sigurmannsson szerez labdát.



15. perc: Bombac a léc alá rendezetlen fal ellen, 8-6.



14. perc: Strlek a balszélről, 6-6. Zsitnyikov lövése a blokkról pattan be, 7-6.



13. perc: Gaber kettős emberhátrányban szerez gólt, 6-5.



12. perc: Bánhidi a keresztlécre kiszorított helyzetből, majd Maqueda megy bele a védőjébe. Mahé kap egyet, a döntő során először alkalmazzák a videóbírót, ezalapján Bánhidi piros lapot kap. Källman először sárga lapot, majd két percet kap. Másfél percig kettős emberhátrányban a Szeged, Sego véd!



11. perc: Källman gólja érvénytelen. Mahé találatát sem adják meg svéd sporik.



10. perc: Bombac talpról a kezek alatt, ragad a labda Miklerhez. Nenadics góllal köszön be, 5-5.



9. perc: Maqueda a rövid alsóba, 5-4.



8. perc: Bánhidi tűnik el a veszprémi falban, Mahé az üres kapba lövi a labdát, 4-4.



7. perc: Bánhidi nem tudja összeszedni a labdát. Zsitnyikovot ítélik szabálytalannak, két percet kap, a Veszprém pedig hetest, de Sego véd, majd a kipattanót belövi Strlek, 4-3.



6. perc: Blagotinsek beállóból, 4-2.



5. perc: Maqueda, 3-1. Sego véd, Källman indul, 4-1. Időt kér Davis. Parádés hangulatot teremtenek a szurkolók az újszegedi sportcsarnokban.



4. perc: labdát szerez a PICK, Källman rohan, 2-0. Nagy estében, 2-1.



3. perc: Blagotinsek szabálytalankodik Bombac ellen, két perc. Canellas bepattintja a hetest, 1-0.



2. perc: Lékai eladja a labdát.



1. perc: a Szeged kezdi a meccset, Maqueda átlövését Mikler tenyereli ki.



17.57: ünnepséggel folytatódik a ceremónia, 1997-ben Szegeden mutatkozott be az NB I-ben Nagy László, aki visszavonul, a mai az utolsó meccse, éppen az újszegedi sportcsarnokban. Vastaps szól neki, Kővári Árpád, Bartók Csaba és Juhász Levente búcsúzik tőle.



17.55: a hódmezővásárhelyi katonai fúvós zenekar játssza el a Himnuszt.



17.54: Jonas Källman vezetésével jönnek a szegediek is!



17.52: érkeznek a pályára a csapatok, először a vendégek.



17.48: a 2014-es EHF-kupa-győztes csapatot köszöntik, amely május 18-án öt éve nyerte meg a klub első nemzetközi trófeáját. Az akkori csapatból többek között Ilyés, Vadkerti, Lasica, Blazevic Tóth, Kekezovics, Czina, Vranjes és Ancsin is eljött a mai találkozóra.



17.45: a bajnoki arany reményében rengetegen érkeztek Veszprémből, mintegy 350-en. A szegediekkel valóságos hangpárbajt vívnak.



17.40: a veszprémi keretben több változás is van. Ernei Bence és Szűcs Bence személyében ezúttal két fiatal játékost is neveztek, valamint Manaszkovot Strlek, Gajicsot Marguc váltja a 16-os listán a csütörtökihez képest.



17.30: a szegedi szurkolók a Széchenyi térről indulva közösen érkeztek meg az újszegedi sportcsarnokba. Évek óta hagyomány ez már a szezon utolsó meccse előtt.



17.25: a csütörtöki első mérkőzéshez képest, egy helyen változott a szegedi keret. A nyáron Tatabányára igazoló Balogh Zsolt bekerült a keretbe, így a pályán búcsúzhat el a szegedi közönségtől.



17.00: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol egy óra múlva a bajnoki aranyért küzd meg a szegedi férfi kézilabdacsapat a veszprémivel. Az első találkozón 35-24-re nyert a Veszprém, így ma valószínűleg 12 gólos sikerre van szüksége a hazaiaknak a címvédéshez.