Élvezi a szerepkörét: még mindig ünnepként tekint a meccsnapra Koncz Zsolt

41 évesen is jó formában. Koncz Zsolt (jobbra) nem zárja ki, hogy visszatér Szentesre.

Fotó: Kecskeméti SC

A Szentesről indult labdarúgó, Koncz Zsolt 2008-ban megnyerte az NB II-t a Kecskeméttel, majd negyven meccset játszhatott az élvonalban. Karrierje során több másodosztályú csapatban, így a Ceglédben és az Orosházában is megfordult. Dolgozott szülővárosában is, majd egy rövid kecskeméti visszatérést követően, jelenleg a Bács megyei I. osztályban szereplő Kiskunfélegyháza játékos-edzője, csapatával harcban állnak a bajnoki címért, két pont a hátrány a tavaszi rajt előtt a Kiskőrös mögött.– Kihívást láttam a feladatban, hiszen szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Nem lenne realitása az NB III-as szereplésünknek, de soha ne mondd, hogy soha. Akik a futballban jártasak, azok tudják, hogy mekkora a különbség a megyeegy és az NB III között. Egy sportembernek cél nélkül viszont nem szabad elindulni – kezdett beszélni mostani feladatáról Koncz Zsolt.A futball mellett dolgozik is, ám nagyon jól érzi magát játékos-edzői szerepkörében.– Mindenki szeretne a labdarúgásban dolgozni a megélhetésért, de ezt jelenleg a munkahelyem biztosítja számomra. Ahhoz, hogy csak a sporttal keressem meg a kenyerem, a profi szintre kellene visszatérnem. Nem zárom ki, hogy a későbbiekben ez megváltozzon, de jól érzem magam a jelenlegi környezetben – árulta el edzői terveit.A szentesi labdarúgó továbbra is tartja babonáját: csak meccsnapon borotválkozik. Mint mondja, ünnepként tekint a mérkőzésre, így adja meg a tiszteletet a labdarúgásnak. 41 évesen van, hogy végigjátszik egy megyeegyes bajnokit. – 30 évesen lettem NB I-es játékos, Kecskeméten olyan edzettségi állapotba kerültem, ami éveken keresztül elkísért. Talán nem az én kritikám, hogy most is tudnak ilyen idős labdarúgók játszani. Ez is jelzi a különbséget a harmadosztály és a megyei I. osztály között, az NB III-ban jóval több tréning és néhol profi körülmények vannak. Már több idő kell a regenerációra persze, a szerepemet pedig nehezen tudom megítélni, hiszen a többiekre is figyelnem kell – fejtette ki Koncz Zsolt.A korábbi profi labdarúgó két kislánnyal büszkélkedhet, akik Szolnokon élnek, hétvégente láthatja őket. – Nem tudok annyi időt velük tölteni, mint amennyit egy apától megérdemelnének. Nehezen, de tudnak alkalmazkodni a helyzethez, majdnem minden hétvégén találkozunk. Világéletemben a futball töltötte ki a mindennapjaimat, ezen nehéz változtatni, de egy szülő–gyerek kapcsolat egy életre szól.Koncz Zsolt nem vetette el a lehetőségét, hogy egyszer újra Csongrád megyében, Szentesen dolgozzon. Szinte napi kapcsolatban áll a felnőttcsapat jelenlegi trénerével, Némethy Lászlóval, ám jelenleg azon dolgozik, hogy a félegyházi együttesből hozza ki a legtöbbet. A téli szünet sem telt eseménytelenül Koncz számára, Kisteleken, Szegeden és Szentesen lépett pályára különböző kispályás tornákon.– Örülök, hogy számítanak rám, és ennyi barátom van a labdarúgás által – zárta a fél- egyháziak játékos-edzője.