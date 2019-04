Ez igen, lányok! - ötméteresekkel nyert a Szeged SZTE az Eger ellen

Az eredeti terv szerint tiszta lappal, 0–0-ról indult volna a szerdai vihar miatt idő előtt lefújt, az újszegedi sportuszodában péntek délben pótolt bajnoki, de a versenyszabályzat ezt nem tette lehetővé, így 2–3-ról folytatódott a meccs, amikor 44 másodperc volt az első negyedből.



Már a csonka játékrész alatt látszott, hogy a szegediek a bravúrra hajtanak, lelkes védekezéssel és pár remek egyéni megoldással fordítottak is. A vendégek háromszoros olimpiai bajnok trénere, Biros Péter feszült volt egy szegedi időkérésnél, hiszen már a háromgólos előnyért támadhattak a Tisza-partiak. Meg is lett volna erre a lehetőség, de egy kihagyott ötméteres, majd egy egri emberelőny gólja után 6-3 helyett 5-4 lett az állás – itt már a kétszeres olimpiai bajnok edző, Varga Tamás volt feszült.



Így fordultunk a harmadik negyedre, amely nem mindennapi jelenetet hozott: Lengyel Dominika szinte a sarokból indulva zavartalanul beúszott a labdával, majd a ziccert értékesítette is, ezzel 7–4 lett ide. A jóval esélyesebb Eger ekkor határozottabban kezdett játszani, egyenlítés lett a vége. Ezután a szerencse és egy bravúr volt velünk: Lengyel Dominika egy blokkon megpattanó, az egri kapust megtréfáló lövéssel újra előnyt szerzett a Szegednek, majd a túloldalon Trifán Dóra büntetőt védett.



Az utolsó negyedben tehát minden esély megvolt a bravúrra, ezért sajnáltuk az első szegedi akció kihagyott ziccerét. Lengyel Dominika később egy erős lövéssel már az ötödik találatát szerezte, majd egy gyönyörű ejtéssel Árkosy 10–7-re alakította az állást.



A szentesi nevelésű Tóth Csenge szépített, majd egy egri ötméteressel 39 másodperccel a vége előtt 10–9 lett. Nem tudta megtartani a labdát a Szeged, és 10 másodperccel a vége előtt gólt kapott, így jöhetett az ötméterespárbaj.



Az első körben mindkét kapus védett, majd egy szegedi lövés maradt ki, végül Trifán hárított az utolsó lövésnél. Jött a hirtelen halál, amelynek első köre után már ünnepelhetett is a Szeged, hiszen Trifán újabb bravúrt mutatott be. A párharc mindent eldöntő mérkőzését szombaton 19 órakor rendezik.



Szeged SZTE–Eger 14–13 (2–3, 3–1, 3–3, 2–3, 4–3)



Női vízilabda OB I, rájátszás az 5–8. helyért, 2. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor.

Szeged SZTE: TRIFÁN – ÁRKOSY 3, Lengyel A. 1, Rácz 2, Damnjanovics, LENGYEL D. 6, Tóth P. Csere: Botka 2, Ádám. Vezetőedző: Varga Tamás.

Eger: Horváth – Katona 1, Ráski 1, Tóth Cs. 1, Bódi 1, MCHUNU 4, Szilágyi Sz. 2. Csere: Rompos 2, Molnár, Pulyblank, Szűcs 1. Vezetőedző: Biros Péter.

Gól – emberelőnyből: 5/1, ill. 7/4.

Ötméteresből: 2/1, ill. 2/1.

Kipontozódott: Tóth P.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1.



Varga Tamás: – Végig domináltuk a meccset, a végén banális hiba miatt egyenlített ki az Eger. Készültünk az ötméteresekre, jól tettük. Kijárt ennek a csapatnak egy ilyen bravúros győzelem, amelyhez tartás is kellett a lányoktól, miután kétszer is egyenlített az ellenfél.