Ez lesz a vízilabda ünnepe: Vásárhelyre jönnek a Kemény-legények

Legendás pólósok játszanak majd Vásárhelyen. Fotó: Millenium Masters

Nem akármilyen sportesemény részese lesz az, aki június 29-én 18 órától helyet foglal a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában: legendák örömjátéka lesz a program. Ízlelgessük a neveket: Kásás Tamás, Biros Péter, Varga Dániel, Kiss Gergely, Szécsi Zoltán, a szegedi, háromszoros ötkarikás aranyérmes Molnár Tamás, a szintén szegedi kétszeres bajnok, Fodor Rajmund, és még sorolhatnánk.A zsinórban három olimpiai bajnoki címet szerző magyar férfi vízilabda-­válogatott legendáiból álló Millennium Masters tagjairól van tehát szó, ők kápráztatják majd el a közönséget. A Kemény-legényeknek becézett társaság egy barátságos meccset vív a helyszínen akkoriban zajló amatőr torna legjobbjaival – mind a 12 induló csapat egy-egy játékost nevezhet az ellenfél keretébe.Mintha megállt volna az idő, úgy játszanak – ez a vélemény is többször elhangzott, amikor a budapesti masters-világbajnokságra összeálltak Sydney, Athén és Peking aranyérmesei. Azóta rendszeresen vállalnak hasonló találkozókat, ilyen lesz augusztus végén a Duna Arénában a Water Polo All Star Festival is, amelynek programjában szerepel a 2000-es magyar–orosz olimpiai döntő „visszavágója".– Komolyan vesszük ezeket az eseményeket, formában tartjuk magunkat – árulta el a Szegeddel a LEN-kupát is elhódító kétszeres olimpiai bajnok, Varga Tamás. – A jó formának célja is van, hiszen nem csak azért játszunk, hogy szórakoztassuk a közönséget és magunkat. A magyar vízilabda érdekeit is szolgálják az ilyen mérkőzések, vannak olyan gyerekek is az ismeretségi körömben, akik minket látva szerettek bele a sportágba, a meccseink után kérték a szüleiket, hogy vigyék le őket edzésre – tette hozzá.A helyszínen elővételben 1000 forintért lehet jegyeket vásárolni.