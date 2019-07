Ezüstéremmel zárta le a jubileumi testépítő korszakot, az edzőként keres új kihívásokat

Noel (középen) a tavalyi versenyen a felnőttek között is megállta a helyét.

Sok lemondás és egy év munkája van benne ebben az eredményben.

Párja, Ági támogatásával elérte karrierje csúcspontját: ezüstéremmel jöhetett haza Spanyolországból.

Főbb eredményei:



2019. Amatour Olympia junior 2. hely

2018. Amatour Olympia felnőtt 9. hely

2017. 8. WBPF Eb junior 1. hely, -80 kg 2. hely

2017. 2. Tropical Aso Classic junior 1. hely

2016. Bodysport Kupa teenage 1. hely

2016. Kriko Kupa 5.0 WBPF VB kvalifikációs verseny junior 1. hely

2016. NAC Mr. Universe Hamburg 7. hely

2013. IPF Erőemelő Eb Junior kategória: fekve nyomás: 1. hely, felhúzás 2. hely, erőemelés 4. hely

Fekve nyomó és felhúzó magyar csúcstartó

Egyedüli magyarként indult a spanyolországi Amatőr Olimpia testépítő versenyen az orosházi származású szegedi testépítő, Kishonti Noel. Junior kategóriában ezüstérmet szerzett. Bár még mindig csak 23 éves, versenyzői pályafutásának csúcsaként tekint erre az ezüstre.- Tavaly a felnőttek között kilencedik lettem, akkor határoztam el, hogy mindenképp indulok még ezen a versenyen – kezdte Noel, aki most először készült egyedül versenyre. Vagyis párja, Ági és egy barátja volt az edzőpartnere, de nem kérte edző tanácsát. A barnítást is párja csinálta. - Mostanra jöttem rá, ez a műfaj az érzéseken múlik. Te tudod, hogyan működik a tested, mit bír még el, mire van éppen szüksége. A határokat persze én is feszegettem, de ez is kellett ahhoz, hogy a verseny után rájöjjek, itt elég volt.Bár a verseny hatalmas élmény volt számára a profi szervezés és a csodás helyszín miatt - leszámítva mondjuk a 6 órás regisztrációt, amit a tűző napon kellett végig várniuk étlen-szomjan - , a több száz testépítő között jött rá, ennél komolyabban nem éri meg foglalkoznia ezzel a sportággal. - Az utóbbi egy évem e körül a verseny körül forgott. Az étkezésemet, a folyadékbevitelt, de még a pihenést is úgy és akkora kellett időzítenem, ahogy a legjobban segítette a felkészülést. Igaz, én is megtapasztaltam, milyen veszélyekkel jár, ha valaki évekig, még ennél is magasabb szinten űzi ezt az életvitelt, de szerencsére nekem nem lett bajom. De nem is szeretném, ha az egészségem rámenne. Azt a pénz és a siker sem tudja visszahozni.Ezek voltak pedig azok a dolgok, amelyek miatt 12 éve elkezdett sportolni. - 11 évesen nagyon vékony voltam, emiatt sokan bántottak, és eldöntöttem, engem nem fognak piszkálni soványságom miatt. Izmos, egészséges és sikeres akartam lenni – mesélte. A sikerek a vártnál gyorsabban jöttek, hiszen 16 évesen fekve nyomó Európa-bajnok lett, junior kategóriában a legfőbb amatőr versenyeket megnyerte, majd 2017-ben a tenerifei WBPF Eb-ről jött haza egy arany és ezüstéremmel. Ennek ellenére azt mondja, most kell megállni.- A testépítés olyan, mint a drog. Beszippant és nem enged. Az ember át tud esni a ló túloldalára, ahogy látja, milyen gyorsan változik a teste, és ha még a sikerek is jönnek mellé, akkor nehéz abbahagyni. Engem is inspiráltak a kezdetekkor. Elek Gábor volt az, akire mindig is felnéztem, és a gyors sikereket is neki köszönhetem. Ilyen példakép akarok most már én is lenni a tanítványaimnak - mondja Noel. Hozzátette, továbbra is fontos számára a sport és az egészséges étkezés, de csak ez. Tanítványait arra ösztönzi, lássák reálisan a saját testüket, és elmondja, nem ér annyit a testépítés, mint amennyit ő is beleölt.