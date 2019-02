Fáradtan is van oka mosolyra: Jászapáti Petra remekel a világkupán

A szezon második vk-érmét szerezte a váltóval Jászapáti (jobbra). Fotó: MTI

A rövidpályás gyorskorcsolyázók számára két különösen nehéz időszak szokott lenni egy évben: amikor megérdemelt tavaszi pihenőjük után egymás után jönnek a kemény kondiedzések, illetve amikor szezon közben, világkupaversenyek között újabb alapozást végeznek a szezon legfontosabb versenye felé közelítve. Utóbbi időszak kellős közepén tart most a magyar válogatott: múlt hétvégén Drezdában versenyeztek a világkupán, ma pedig a torinói állomást kezdik el, közben pedig a márciusi világbajnokság lebeg a szemük előtt.– Nagyon fáradtak vagyunk ebben az időszakban, edzésből megyünk a világkupákra. Épp ezért a vegyes váltóval szerzett újabb érem mellett a megszokottól gyengébb 500 méteres egyéni eredményemnek is örültem – mondta Jászapáti, utalva a drezdai 12. helyezésére. – Ezen a távon nem is volt szerencsés a sorsolásom, és csak egy-két tizedmásodperccel maradtam le az elődöntőről. Ahhoz képest, hogy milyen fáradtnak éreztem magam, jó időket mentem, ráadásul egyéniben és váltóban is volt A döntős szereplésem.Az egyik nagyfinálé hihetetlen izgalmakat hozott, hiszen az 1500 méteres döntőben nyolcan is indultak, de a nagy tömeg ellenére senki sem esett ki, végül az első és utolsó helyezett között egy másodperc sem volt. Jászapáti hetedik lett, és ha máskor van ez a verseny, vélhetően előrébb végez.– Pár körrel a vége előtt feljöttem a negyedik helyre, tanulva az idény tapasztalataiból, hiszen az eddiginél kockázatosabb előzéseket is vállalok ebben a szezonban. A technikai résszel tehát nem volt gond, energiával viszont most nem bírtam egy ilyen éles versenyt. Visszacsúsztam a végére, de pozitívan értékelem az eredményt, a vegyes váltóval elért ezüstérmünk pedig bizonyíték rá, hogy mennyire erős a csapatunk. Sérülés és a szoros program miatt egyik Liu testvér sem tudott csatlakozni hozzánk, és így is dobogósok lettünk, ami biztató a jövőre nézve – véli a szegedi sportoló.Jászapáti remekül áll a világkupa-sorozatban, hiszen 500 méteren a pontverseny 5. helyét foglalja el – nagyban köszönhetően annak, hogy Almatiból történelmi aranyéremmel tért haza –, a vegyes váltóval pedig két medált is szerzett, így ezen a távon összesítésben csak a kínaiak előzik meg a magyarokat. Az alaposan megfiatalított női váltóban a 20 éves szegedi versenyző a legtapasztaltabb, velük 11. helyen áll a világkupa ranglistáján, egyéni 1500 méteren pedig a 19. pozíciót foglalja el.