Férfi kosárlabda Magyar Kupa - A Szolnok megvédte a címét Győrben - sok-sok fotó

A legeredményesebb játékosok: Vojvoda 31, Benke 26, Rowsey 19, illetve Bruinsma, Govens 19-19, Reddic 11.A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint remek hangulatban, 2500 néző előtt kezdődött a finálé az Audi Arénában. A három kulcsjátékosát is nélkülöző Szolnok remekül kezdett, Gasper Okorn szombathelyi vezetőedzőnek már a negyedik percben időt kellett kérnie. Az Olaj lendületét azonban nem törte meg, gyorsan kialakult a tízpontos különbség.A Falco játékára a tanácstalanság volt jellemző, míg Vojvoda Dávid és társai csaknem 80 százalékos hatékonysággal dobtak. Eladott labdákat kihasználva, illetve Tóth Norbert jó dobásaival némileg felzárkóztak a vasiak, összességében azonban továbbra is a Szolnok akarata érvényesült, remekül védekezett, és változatlanul jó százalékkal dobott. Több volt a jó egyéni teljesítmény a címvédőnél, Vojvoda és Benke is igazi vezéregyéniségnek bizonyult.A harmadik negyed elején már 21 ponttal vezetett csapatuk, ekkor a Falco KC teljesen elveszítette a hitét. A negyedik felvonás második felében némileg javult a szombathelyiek játéka, felzárkóztak hét pontra, de az egyenlítésre nem volt esélyük. A győri torna legjobb játékosának Benke Szilárdot választották, a legeredményesebb pedig a Jászberény amerikai irányítója, Damier Pitts lett.Az elmúlt tíz év kupagyőztesei: 2009: Pécsi VSK-Pannonpower 2010: Zalakerámia-ZTE KK 2011: Szolnoki Olaj KK 2012: Szolnoki Olaj KK 2013: Alba Fehérvár 2014: Szolnoki Olaj KK 2015: Szolnoki Olaj KK 2016: Egis Körmend 2017: Alba Fehérvár 2018: Szolnoki Olaj KKAz eddigi győztesek: 17-szeres: Bp. Honvéd 8-szoros: Szolnok 7-szeres: Körmend 5-szörös: MAFC, Csepel SC 4-szeres: Alba Fehérvár, Atomerőmű SE, Zalaegerszeg 3-szoros: Ganz-Mávag VSE 1-szeres: Bajai SK, Soproni MAFC, Kaposvári KK, Kecskemét, Pécsi VSK