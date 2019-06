Futball a tengernél - Lengyel csapathoz igazolt két szegedi strandlabdarúgó

Két szegedi Lengyelországban. Szentes-Bíró Tamás (balról) és Rutai Balázs. Fotó: TS BEACH SOCCER SLUPSK FACEBOOK-OLDALA

Az évek óta Siófokon megrendezett U21-es Talent Cupon figyeltek fel a magyar korosztályos válogatott két szegedi játékosára, Szentes-Bíró Tamásra és Rutai Balázsra a lengyel Slupsk vezetői.– Már 2018-ban is kerestek Lengyelországból, akkor viszont már megegyeztem egy olasz csapattal. Most Szentes-Bíró Tamáson keresztül léptek kapcsolatba velünk – árulta el az átigazolás hátterét Rutai Balázs, aki Szentes-Bíróhoz hasonlóan már a felnőtt válogatott oszlopos tagja.A két strandfutballista egy hétvégét töltött a lengyelországi Gdanskban, ahol a Balti-tenger mellett öt bajnoki mérkőzést játszottak le. Az alapszakaszban már többször nem lépnek pályára, a négyes döntőben viszont amennyiben bejut a gárda, akkor igen.– Az előző szezon második helyezettjétől nagy csatában 6–5-ös vereséget szenvedtünk, ami jó eredménynek számított, mivel az elmúlt évek során mindig simán kikapott a Slupsk. A BL-döntős Lodz 5–3-ra múlt felül bennünket, alaposan megszorongattuk őket, a másik három meccsünket viszont megnyertük – összegzett Rutai.A lengyel strandlabdarúgást körülvevő miliő lenyűgözte a magyarokat, amelyről a szegedi születésű Szentes-Bíró Tamás beszélt, aki jövőre végez a Debreceni Egyetemen sportszervező szakon, mellette pedig a helyi futsalcsapat erőssége is.– Óriási ajándék a lengyeleknek, hogy a Balti-tenger szom­­szédságában rendezhetik meg a bajnokságukat, már ez elképesztően jó hangulatot ad az egésznek – mesélte az előző hétvégén szerzett tapasztalatait Szentes-Bíró. – Jól éreztük magunkat kint Balázzsal, szívesen me­­gyünk majd vissza a négyes döntőre, reméljük, bejutunk – tette hozzá, majd elárulta, hogy meccseiken többnyire telt ház volt a szikrázó napsütés ellenére is.Júliusban megkezdődik a ma­­gyar strandfutball NB I, amely idén kikerült a Magyar Labdarúgó-szövetség égisze alól. Itt a Jászfényszaru játékosai lesznek, akik bajnoki címre vágynak, de a válogatottnál is fontos mérkő­zések várnak a szegedi fiatalokra.