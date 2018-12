Futballból és időből sosem elég: Hódiéknál a konyhában Zsuzsanna, a pályán Mihály a főnök

Fotó: Karnok Csaba

Futball reggel, futball délben, futball este. A Hódi-házba beköltözött a labdarúgás – nem csoda, hiszen Hódi Zsuzsanna (44) és Hódi Mihály (47) is a szegedi, szentmihályi, főleg női labdarúgásban tevékenykedik. Előbbi az első osztályú kiemelt bajnokságban szereplő U16 edzője, egyben a megyekettes férfiegyüttes futsalrészlegénél is segít, illetve az NB I-es együttes erőnléti és rehabilitációs feladatait látja el, utóbbi pedig az NB I-ben újonc felnőttcsapat vezetőedzője.Mondhatjuk, a napnak nincs olyan perce, amikor nem a világ legnépszerűbb sportága lenne a téma. Erre utal az étkezőben a tévében futó mérkőzés vagy a hálószobában egy sarokban a díjakat, érmeket, ajándékmezeket, kupákat „összefoglaló" büszkeségszekrény. Hódi Mihály pontosan emlékszik élete első góljaira, amelyeket az újszegedi Kertész utcában lőtt (– A sárga lapokra kevésbé emlékszem, azokból több volt – mondta nevetve az egykori keménykötésű hátvéd), míg egyéni díjakból inkább Zsuzsának van több.A munkamegosztás a karácsonyi előkészületek alkalmával különösen fontos.– Mint minden családban, mi is megpróbálunk közösen előkészülni az ünnepekre. Ki több, ki kevesebb feladattal veszi ki a részét ebből, attól függően, kinek mennyi ideje van rá – mesélte Hódi Zsuzsanna. – December 24. a klasszikus közös munkanap: reggel felrakjuk a hallevet, rántott és töltött húsok kerülnek az asztalra, illetve mákos guba, idén lesz rácponty is, délután pedig közösen díszítjük a fát, amely műfenyő a kutya miatt.– Zsuzsa megörökölte az édesapjától a halléfőzést, a specialitása pedig az, hogy reggeltől estig készül. Ez azt jelenti, hogy például négy órán keresztül fő az alaplé, majd kézzel leszedjük a csontokat, a szálkát, átpasszírozzuk. Az biztos, hogy a főnök itthon nem én vagyok, a labdarúgással kapcsolatos feladatokat viszont előre megbeszéljük, majd itthon értékelünk, közben pedig a pályán én döntök – kapcsolódott be a beszélgetésbe Hódi Mihály.A családban nincs már kisgyermek (Zsuzsa lánya, a közösen nevelt Kiss Dominika 23 éves, pénzügyi, számviteli szakon egyetemista, közben dolgozik, korábban pedig kézilabdázott), így az ajándékozás is inkább funkcionális, mint váratlan.– Van, amit megbeszélünk, és közösen veszünk valami nagyobbat, de mindig van meglepetés is, főleg Dominika miatt – mesélt ismét a családanya. – De a szülőknek teljes a meglepetés, amelyet a megfigyelésekre alapozunk. Az én részem nagyon családcentrikus, és nyilván nem egyszerű összehozni az összejöveteleket a bajnoki meccsek miatt, de időpontot mindig találunk. A karácsony azért extra, mert szünetel a bajnokság.– Sajnos év közben nagyon kevés a minőségi együtt töltött idő. Akad, amikor Zsuzsának szombat és vasárnap is meccse van, nekem a bajnokik miatt minden hétvége foglalt, de ha nekem mondjuk szabadnapom van, akkor Zsuzsa meccsére megyek. Egyrészt nézem őket, másrészt legalább vele, mellette, a közelében vagyok – jegyezte meg Hódi Mihály.Az ünnepek közeledtével az ajándékok mellett kívánságok is megfogalmazódnak.– Szeretném, hogy a felnőttcsapat elérje a hatodik helyet az NB I-ben, ami álomkategória, illetve hogy az U16-os alakulat dobogón végezzen a kiemelt első osztályban – osztotta meg Hódi Mihály a vágyait.– A hagyományokkal rendelkező klubok, így többek között az MTK, az FTC, a Győr mezőnyében harmadik helyen állunk a 16 évesek között, és én azt kívánom, hogy ezen a helyezésen egyet javítsunk. Magánélet? A sporttól elvonatkoztatva minél több időt töltsünk együtt, benne aktív dolgokkal, így nem feltétlenül itthon maradva, hanem elutazva valahova – mondta Zsuzsa.A férj egyetértő bólogatása mindent elárult, de az látszódott: a futball nemcsak egy játék, hanem annál sokkal több.