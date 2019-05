Hazai közönség előtt nyert újabb Európa- bajnoki övet a szegedi Magyar Kinga - Fotók

Magyar Kinga a WBL-nél már Európa-bajnok volt, a GBU viszont egy rangosabb, nevesebb szervezet, és most ezt az övet is sikerült megszereznie.Nemcsak magyar versenyzők léptek a kötelek közé, hanem igazán nemzetközi volt a mezőny: ugandai, román, ukrán, szerb és svájci harcosok álltak ki egymással. 18 órától három K1-meccs vetette fel az esti programot – benne egy világbajnoki címmérkőzéssel a 62,1 kilogrammos WKF-övért az ugandai Patricia Apolot és a román Adriana Tatu között.A következő blokkban három MMA-összecsapás következett, amelyben a 70 kilogrammban szegedi klubszínekben láthattuk Kalmár István tanítványát, Niedermayer Bencét a szerb Milan Todorovics ellen.Ezek után következett a Szegedi Magyar Kinga, aki a WBL után a GBU Európa- bajnoki övét is magáénak tudhatja a győztes meccs után.