40 évesen is OB I-es

A Hungerit-Szentesi VK és a Szeged SZTE női vízilabdacsapatának korábbi klasszisa, Drávucz Rita 2017-ben visszatért a sportághoz. A világ- és Európa-bajnok pólós a III. kerületi TVE színeiben nemrég Szegeden szállt vízbe, ez alkalomból beszélgettünk az áprilisban 40. életévét betöltő játékossal.

– Öt év szünet után kezdett újra vízilabdázni 2017-ben. A budapesti masters világbajnokságon kívül más oka is volt a döntésnek?

– Hatéves korom óta a vízben töltöttem a mindennapjaimat, a lányom, Flóra születése óta viszont minden energiámat a családnak és a munkámnak szenteltem. Éreztem, hogy szükség van a mozgásra az ülőmunka mellett, és a gyermekemnek is szerettem volna példát mutatni. A családi teendők mellett az énidő is kiesett, a vízilabdával ebből is visszakaptam egy kicsit. Kevés edzés mellett vállaltam a játékot, de rögtön érzi a szervezetem, ha csak egy tréninget is kihagyok. Rájöttem, hogy a mindennapokban mindig kell találni legalább fél órát a mozgásra, már csak egészségem érdekében is. Kifogás viszont munka és család mellett viszont mindig akad, így a vízilabda egy kicsit kényszerítő erőként is hatott. Féltem, látszik majd, hogy már nem vagyok a régi, de nagyon jólesett a vízilabda, így hosszú távon is maradtam.

– Mi a munkája?

– Tavaly nyáron kaptam lehetőséget a II. kerületben az akkor még épülő Gyarmati Dezső Uszoda vezetésére. Nemrég nyílt meg az uszoda, addig rengeteg munkám volt, most még több. Tudom, hogy van Hódmezővásárhelyen is egy ilyen nevű uszoda, de itt még indokoltabb volt a névválasztás, ami már érkezésem előtt megtörtént, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok legenda a kerület díszpolgára.

– Hogyan élte meg a Szeged SZTE otthonában a döntetlent?

– Győzni jöttünk, de volt csapatom fontos pillanatokban szerzett, nagyon szép gólokkal zárkózott fel, mi pedig kicsit szétcsúsztunk, talán a hétközi bajnoki fáradtsága miatt is. Jó volt újra látni a Lengyel testvéreket és Tóth Petrát, hiszen velük még játszottam is Szegeden. A városba egyébként szoktam járni, hiszen itt él a nővérem a családjával.

– Áprilisban lesz 40 éves. Meddig szeretne OB I-es szinten játszani?

– Amíg számítanak rám, és amíg örömet okoz. Bármikor bármennyit tudok segíteni a csapatnak, állok rendelkezésre. A tervek szerint idén kiállunk a budapesti masters Európa-bajnokságon is, ez is örömmel és motivációval tölt el.

– A parasport hazai nagykövete volt 2019-ben. Milyen üzenetet képviselt?

– Gyermekem ritka genetikai rendellenességgel jött a világra, mozgáskorlátozottsága miatt én is érintett vagyok a kérdésben. A lányom úszik és ülőröplabdázik, így a szülőknek is azt mondtam: más is küzd hasonló problémákkal, mégis sportol, így találnak új kapcsolatokra és a mozgásból merítenek erőt.