65 éves a kosaras legenda, Valaczkay Győző

A vásárhelyi kosaras legenda, Valaczkay Győző hétfőn ünnepelte 65. születésnapját. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele életéről és pályafutásáról.

– Szép volt, jó volt! Ha holnap meghalnék, sem panaszkodnék, mindent megkaptam az élettől, amit akartam és szerettem volna. A mai napig imádom két volt feleségemet, Évát és Ágit, a gyerekeimet, Gabriellát és Gábort, és az unokáimat, Andrást, Borbálát és Benedeket – kezdte beszélgetésünket a vásárhelyi kosaras legenda a szegedi származású Valaczkay Győző, aki szeptember 21-én ünnepelte 65. születésnapját.

Múlt és jelen

Játékosként több mint 400-szor lépett pályára Szegeden, Baján és Vásárhelyen – 15 évesen debütált a megyeszékhely felnőtt csapatában -, és edzőként is legalább ennyiszer ült a kispadon. Legutóbb Érden dolgozott, de a koronavírus miatt nem tudott visszamenni állomáshelyére. Bár a szerződése lejárt és szeptember óta nyugdíjas, szeretné még 1-2 évig folytatni a szakmai munkát, amit Gábor fiával kezdett és a nulláról építették fel az együttest, az egyesületet utánpótlásgárdákkal együtt.

– Csodás éveket dolgoztunk, töltöttünk együtt – jegyezte meg. A folytatásban a Covid-19 második hulláma gátolta meg. Közben, 3 esztendeje stroke-ot kapott. – Normális az agyam és a beszéd is egyre jobban megy – közölte. Ha nem tudjuk, hogy átesett rajta, nem lehet észrevenni semmit.

Emlékek

– Kosarasként az a mérkőzés a legemlékezetesebb, mikor az utolsó másodpercben elért pontjaimmal nyertünk, és a Vásárhely feljutott az NB I-be. Edzőként pedig, amikor a magyar bajnok Honvédot győztük le a Hódtói Sportcsarnokban Kocsergin „Sanyika” utolsó pillanatokban dobott duplájával – két éve ellátogatott a városba és többekkel együtt estig beszélgettünk a régi szép időkről -, de Körmenden is nyertünk. Barátommal, a már elhunyt Faragó Pistával kiváló csapatot építettünk, csináltunk Vásárhelyen, és Guóth Árpi is jó partner volt ebben – elevenítette fel Győző. A Honvéd elleni meccsre ma is emlékeznek a drukkerek. Ma mindennap játszik tippmixet, nem a nyeremény, az időtöltés a fontos, és ez is segíti abban, hogy figyelemmel kísérje az ország és a világ sportját.

Nemcsak sportos emlékeket őriz, a pályán kívül is zajlott az élete. Szerepelt a vásárhelyi ügynöklistán – erről csupán évtizedek múltán értesült – egy rendőri jelentésben, a III/II-es csoportfőnökséggel, a kémelhárítással kapcsolatban. Vagyis kémnek tartották, ezt 2010-ben tudta meg. – Nem szerveztek be, szamizdat kiadványokat terjesztettem, illetve az akkori ellenzék kérésére Szabadkán adtam fel leveleket a Londonban élő Krassó Györgynek. Pár évvel a rendszerváltás előtt, 1986-ban egy bélyeggyűjtő társam mondta be a nevem – közölte. Az egész sztori csak arra volt jó, hogy a haverok, az ismerősök zrikálhassák – meg is tették.

Bélyeg és kosárlabda

– Nem érzem öregnek magam – mondta Valaczkay Győző –, és a mai napig vallom: életemben igazából két dologhoz értettem, értek: a kosárlabdához és a bélyegekhez. Az utóbbi 55 évben szép gyűjtemény birtokosa lettem és ezzel egészítem ki az alig több mint 100 ezer forintos nyugdíjamat.

A 65 éves Valaczkay Győző az érdi klub pólójában mesélt életéről, amit nem cserélne el senkivel. Fotó: Imre Péter