A BL-szereplés volt a nagy álma

A következő szezonban a Miskolc játékosa lesz a Szegedi Férfi Vízilabdacsapatot három éve erősítő Berki Richárd. A pólós sajnálja, hogy nem tudta a legnagyobb célját elérni a napfény városában, de karrierje során még szeretne visszatérni a klubhoz, amelynek rengeteget köszönhet.

Miután a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat 2018-ban kiesett az OB I-ből, a legtöbb játékosnak távoznia kellett, hiszen sokan láthatóan nem voltak motiváltak, és nem is ütötték meg az élvonal szintjét, ahova az együttes azonnal vissza akart térni. Volt viszont pár üdítő kivétel, közéjük tartozott Berki Richárd, aki a ki­­esés után a feljutást is megélte az együttessel. A következő idényben már nem a Tisza-parti klubot erősíti, ősztől a Miskolchoz igazol.

– Rengeteget köszönhetek a Szegednek, hiszen remek szakmai közegben fejlődhettem, folyamatosan lehető­séget kaptam, barátokra tet­­tem szert, és a páromat is itt ismertem meg – kezdte a be­­szélgetést Berki Richárd. – Sokat jelentett az a pozitív visszajelzés, amikor a kiesés után azon játékosok között lehettem, akiket marasztaltak. A csapat most erősíteni szeretne, és ezúttal nem férek bele a keretbe, így a klub megköszönte az együttműködést. A Miskolc megkeresett Kis István révén, akivel korosztályos válogatott játékosként együtt dolgoztam, így gyorsan megegyeztünk, két évre írtam alá – árulta el a pólós.

A huszonhárom esztendős játékos ko­­moly tervekkel érkezett, hiszen a részese akart lenni egy olyan projektnek, amelynek eredményeként a Szeged újra régi szép fényében tündököl.

– Az volt az álmom, hogy a csapat visszatér a Bajnokok Ligájába, és ennek részese vagyok. Sajnálom, hogy ez nem jött össze, de nem csak ezért távozom majd fájó szívvel. Szeretem ezt a várost, a szurkolók nagyon kedvesek, jobb közeget nem is kívánhat egy sportoló. A BL-ről és egy sikeresebb Szegedről nem mondtam le, pályafutásom so­­rán szeretnék még visszatérni ide – jelentette ki Berki Richárd.

A pólós szerint a koronavírus-járvány miatt megszakított szezonban komoly fejlődésen mentek keresztül.

– Nagyon hiányzik az uszo­­da és a csapat! Jó lenne már újra a társakkal lenni, akikkel sokat dolgoztunk, és meg is lett az eredménye. A feljutást magunkért és a szurkolókért csináltuk meg, és utána nem dőltünk hátra, kemény munka következett, és felfelé ívelt a formánk – jegyezte meg.