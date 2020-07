A hónap végén kezdi a felkészülést a Hódmezővásárhelyi LKC, amelynek keretében nincs sok változás

A tavalyi kerete egyben marad a Hódmezővásárhelyi LKC-nak, Dankó Ervin vezetőedző már igen korán edzést vezényel a lányoknak. A csapat szeretné megnyerni a következő NB II-es idényt.

– Egyedül Klemm Kata az, aki tanulmányai miatt most felfüggeszti a játékot, de rajta kívül nincs távozó. Azt gondolom, hogy ez már önmagában is erősítés, hiszen az a játékrendszer, amit mi elkezdtünk, akár támadásban, akár védekezésben, elég sikeresnek mutatkozott tavasszal. Ezt tudjuk továbbfejleszteni. Ennek fényében viszont szeretnénk igazolni néhány já­tékost. Örömhír, hogy Dorozsmáról sikerült Vér Viktóriát leigazolnunk, aki számunkra mindenképpen erősítés, hiszen fiatal kora ellenére – 1999-es születésű – egészen rutinos játékosnak mondható, hiszen az NB I-ben és NB I/B-ben is játszott, ő komoly erősítés lehet – nyilatkozta a nyári változásokról Dankó Ervin, a HLKC vezetőedzője. Vér Viktóriát követi csapattársa, Balog Dóra is.

A lányok az otthoni edzéseket követően július 27-én kezdik meg a felkészülést a következő szezonra. A kissé korai kezdést Dankó Ervin azzal indokolta, hogy a járványhelyzet miatt március közepe óta nem voltak labdás edzések, így ezen a nyáron sokkal többet kell labdával dolgozniuk, mint azt szokták.

– Erre szükség is van, annak érdekében, hogy olyan formába kerülhessünk, aminek köszönhetően megvalósíthatjuk céljainkat – húzta alá Dankó Ervin.

– Alapvetően az 1–3. helyet szoktuk kitűzni a csapat elé, de elmondható, hogy most már nagyon várjuk azt a legfényesebb érmet. Azt gondolom, hogy a csapat bármennyire is fiatal, azért mi NB II-es szinten nagyon sokat edzünk. Ennek a következménye az, hogy a pályán a játék képe, a minőség, az állóképesség terén az NB II-es csapatokat meg tudjuk előzni. Az egy kérdés, hogy a fiatal kor miként tudja ezt megtölteni rutinnal, és a kritikus helyzetekben hogy tud viselkedni. Az biztos, hogy a tavasz jó tapasztalat volt. A téli változások után igazi erővel telt meg a csapat. Lett egy nagyon jó csapatkapitányunk, hiszen Szabó Patríciával óriásit húztunk, egy nagyon jó közösségünk van, rendkívül egységes a csapat, a lányok között nincsenek viták, ami a tapasztalataim szerint azért ritka. Bármennyire fiatalok vagyunk, azt gondolom, képesek vagyunk arra, hogy megvalósítsuk a klub legszebb álmait – fejtette ki Dankó.