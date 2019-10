A jó erőkből álló zöld-fehérek kiütötték a St. Mihályt

Igazolódott a papírforma, a Ferencváros női labdarúgócsapata magabiztosan gyűjtötte be az NB I 7. fordulójában a három pontot a St. Mihály ellen. A zöld-fehérek 9-1-re nyertek.

Közel húsz percig bírta a hazai rohamokat a St. Mihály női labdarúgócsapata a Ferencváros elleni idegenbeli bajnokin. Ekkor szerzett vezetést a zöld-fehér alakulat, amely ettől rendesen lendületbe jött. A szegedi Vágó Fanny vezetésével még fokozták is a tempót, így 45 perc után már 5-0-ra vezettek.

Hódi Mihály vezetőedző már a meccs előtt kiemelte, hogy tisztában van az erőviszonyokkal, így sok jóra nem számít a bajnoki címre is esélyes FTC ellen, ezt a bajnokit is gyakorlásnak tekintette, hiszen szombaton fontos találkozó következik Makón a Győr ellen. A második játékrészben bátrabb lett a Szeged, így a 77. percben sikerült a szépítés, amiből lehet erőt meríteni, hiszen ha a Fradinak gólt tudnak rúgni a lányok, akkor ez az ETO ellen is sikerülhet. Török adott remek labdát Pilánnak, aki kilépett a védők közül, elhúzta a labdát a kapus mellett, majd az üres kapuba gurított. Ez volt élete első NB I-es gólja a szegedi játékosnak. A hajrában még jött még két hazai találat, így végül súlyos, 9-1-es vereséget szenvedett a Tisza-parti együttes.

Hódi Mihály: Gyakorlásnak tekintettük a meccset, sajnos több játékosom is beteg lett, így kicsit borult a keret, de így is nyílt játékot játszottunk, három csatárral vettük fel a küzdelmet. Nem ástuk be magunkat a kapunk elé, bátran támadtunk, hiszen mi a tanulás időszakát éljük. Egy hét alatt három meccset játszottunk, jó, hogy ezen túl vagyunk, most már csak a Győr elleni fontos bajnoki lebeg a szemünk előtt.