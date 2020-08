A Metalcom Szentes és a Szegedi Vízilabda Egylet férfi vízilabdacsapata is a 9–12. pozícióért játszhat majd a szerdai és csütörtöki helyosztókon

A Szegedi Vízilabda Egylet mindhárom mérkőzését megnyerte a férfi vízilabda magyar kupa alsóházi csoportjában, a Metalcom Szentes mérlege pedig két győzelem és egy vereség.

A szegediek második, a szentesiek pedig negyedik helyen végeztek az alsóházban, ami azt jelenti, hogy szerdán és csütörtökön a 9–12. helyért játszhatnak helyosztó találkozókat, az első napon a Tisza-partiak a Pécs, a Kurca-partiak pedig az UVSE ellen.

Pellei Csaba, a Metalcom Szentes vezetőedzője: – A Kaposvár elleni találkozóra nagyon kimerültek a játékosok, akárcsak a szegedi fordulóban, most is alaposan elfáradtak. Bár kétgólos vereséget szenvedtünk a somogyiaktól, úgy érzem, hogy a bajnokságban fogható lesz számunkra a Kaposvár. Az összecsapás végén kevés helyzetet értékesítettünk, mert a fáradtság miatt alábbhagyott a srácok koncentrációja. A Debrecen ellen jól kezdtünk, majd fordítottak. A harmadik és negyedik negyedben remekül védekeztünk, mindössze két gólt kaptunk, ennek köszönhetően pedig magabiztos győzelmet arattunk és bebizonyítottuk, amennyiben tíz gól alatt tartjuk az ellenfelünket, akkor nagy esélyünk van nyerni, viszont ha ennél több gólt kapunk, mint például a Kaposvár ellen, akkor már lényegesen kevesebb esélyünk van a három pont megszerzésére. Tipikus harmadik meccs volt a Tatabánya elleni derbi, méghozzá szokatlan időpontban, egy korai ebéd után. Ugyanúgy kezdődött, mint a szombati találkozóink, ezúttal is megléptünk három góllal, majd magabiztosan tartottuk előnyünket. Nemcsak sok meccs, de idő is kell, hogy teljesen összecsiszolódjon a csapat. Persze már most is vannak biztató jelek, de sok hiba is, viszont ezen lehet javítani, ezért is dolgozunk a folytatásban.

Szabó Zoltán, a Szegedi Vízilabda Egylet vezetőedzője: – A három győzelem önmagáért beszél, ezért jöttünk. Örülök, hogy végig volt tartása a csapatnak, és minden hullámvölgyből remekül jött ki.

Eredmények: Metalcom Szentes–Debrecen 17-9, szentesi gólszerzők: Pellei K. 4, Hegedűs 3, Pellei F. 3, Fülöp 3, Takács 2, Garancsy 1, Lajkó 1; Szegedi Vízilabda Egylet–Tatabánya 13-8, szegedi gólszerzők: Baj 3, Kiss Cs. 2, Zsigri 2, Palotás 2, Kürti 2, Somlai 1, Mekkel 1; Metalcom Szentes–Kaposvár 12–14, gsz.: Garancs 2, Somogyi 2, Fülöp 2, Pellei K. 2, Takács 1, Mátyók 1, Lajkó 1, Pellei F. 1; Szegedi Vízilabda Egylet–Debrecen 14–13, gsz.: Kürti 4, Palotás 3, Kiss Cs. 2, Mekkel 2, Horváth 1, Farkas 1, Tóth 1; Metalcom Szentes–Tatabánya 11–7, gsz.: Fülöp 4, Pellei K. 3, Lajkó 1, Somogyi 1, Bozó 1, Kovács 1; Szegedi Vízilabda Egylet–KSI 10–7, gsz.: Börcsök 3, Kürti 2, Baj 2, Kiss Cs. 1, Farkas 1, Somlai 1.