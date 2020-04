A szentesi Urvári Lilit beválasztották a legjobb vízilabdázók közé az USA-ban

Kalandos úton jutott haza Amerikából a szentesi származású vízilabdázó, Urvári Lili, akit a 2019–2020 teljesítménye és statisztikái alapján beválogatottak az egyetemi bajnokság álomcsapatába a sportág szerint legerősebb konferenciából.

Hatalmas elismerést kapott a Szentesi Vízilabda Klub korábbi vízilabdázója, Urvári Lili, aki harmadéves egyetemista a San José State Universityn. A szezon során mutatott játéka – statisztikák, góllövés, blokkok, labdaszerzés – és az edzők javaslata alapján az „idény válogatottjának” lett a tagja a Spartans csapat játékosaként. 2017-ben ifjúsági bajnoki címet szerzett a Szentessel, majd ösztöndíjjal az Egyesült Államokba került.

– Az első év nehéz volt, mert kilenc hónapig nem jöttem haza. Kollégiumban laktam, ahol magamról kellett gondoskodnom. Sokat segített, hogy a csapattársaimmal gyorsan megtaláltam a közös hangot. Miután ösztöndíjasként tanulhatok az egyetemen, így nagyon fontos, hogy a vízilabdában és a tanulmányi eredményekben is jól teljesítsek. Ez nemcsak az egyetem, hanem a saját elvárásom is – árulta el Urvári.

Március közepén indult el Magyarországra, azonban szövevényes hazautazása három napba telt, de végül sikeresen tért otthonába.

– Március 21-én indultam volna el San Joséból, de a járatomat törölték. Csapattársam segítségével jutottam el San Franciscóba, ahonnan át tudtam repülni Londonba, ahonnan csak másnap reggel indult Budapestre járat. Nem volt más választásom, a repülőtéren töltöttem az éjszakát. A Los Angeles-i magyar konzulátussal végig kapcsolatban voltam, nagyon segítőkészek voltak – mondta a 21 éves játékos, akinek a fő szakja az üzleti kommunikáció, míg mellékszakként gazdálkodást tanul.

Diplomájának megszerzéséig meg egy éve van, jelenleg náluk is távoktatás van a koronavírus-járvány miatt, amely már az Egyesült Államokban a legsúlyosabb a világon.

– Kalifornia északi részén viszonylag hamar felismerték a vírus veszélyességét és időben megfelelő lépéseket tettek a terjedés megakadályozására. Bezárták az iskolákat, egyetemeket, korlátozták a kijárást és szinte azonnal leállították a közösségi rendezvényeket. Pár napig tudtunk csak edzeni, mert lezárták a sportpályákat is március közepén – világított rá a részletekre a vízilabdázó, aki korábban az egri utánpótlásban is megfordult.