Bevette a Tiszaligetet a Szedeák

Megverte az alapszakasz elsőt, és harmadik helyen végzett a Naturtex-SZTE-Szedeák.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

Kisebb meglepetésre nem James Dickey kezdett az alapszakasz utolsó fordulójában a Naturtex-SZTE-Szedeákban a Szolnoki Olajbányász vendégeként: ezúttal Bognár Kristóf kapott szerepet a szokásos kezdőötös tagjai mellett. A Szolnokból hiányzott a korábban Szegeden szerepelt Juhos Levente.

Hogy a tét nélküliség miatt, vagy a remek szegedi védekezés miatt, de a Szolnok dekoncentráltabban kezdett, több szerzett labda után pedig nyolc ponttal is meglépett a Szedeák az első negyed végére, ültek a triplák is a szegedi oldalon. Govens hamar átlépte a tíz pontot, vezetésével a Szedeák pedig kilenc ponttal is vezetett a második negyedben (23–32). A kétszámjegyű különbséget ugyan nem lépte át a csapat, de a nagyszünetig végig vezetett az alapszakasz győztesének otthonában. Govens dudaszós hármasának köszönhetően végül hat pont volt a szegedi előny a nagyszünetben.

Ez gyorsan kettőre olvadt, de Bognár újabb labdaszerzése és kosara után hét pont volt közte, jött is gyorsan Potocnik időkérése 44–51-nél. Három és fél perccel a negyed vége előtt azonban eltűnt a szegedi fór, a Szolnok kevesebb hibával játszott, és a szegedi védekezés sem volt olyan feszes, mint ezt megelőzően: 56–56-nál érkezett Szekulovics időkérése. Innen egy 6–0-át produkált a Szedeák, így 56–62-nél, Kerpel-Fronius Balázs jó ziccere után már Potocnik rendelte magához az övéit. Csakhogy jött Dzseletovics, majd Govens: két extra hármas után a negyedik negyed elején az addigi legnagyobb, 11 pontos szegedi előnyt mutatta az eredményjelző.

Nagyon fizikális, küzdelmes meccs volt, viszont Govens extrájával nem tudott mit kezdeni a Szolnok: a szegedi irányító kiváló estét produkált, sorra szerezte a remek hármasokat, így már 16 ponttal is vezetett a Szedeák, ráadásul az idő is a Naturtex-szel volt. Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset Szrecsko Szekulovics csapata, amely története során először tudott nyerni Szolnokon: nem mellesleg ezzel a sikerrel harmadik helyen zárta az alapszakaszt.

Szolnoki Olajbányász KK – Naturtex-SZTE-Szedeák 74-91 (19-23, 19-21, 22-24, 14-23)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 24. forduló. Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés

Szolnok: Warner 9/3, Kovács 4, Rudner 6/6, Szubotics 12/3, CAKARUN 28. Csere: Badzim 3/3, Pongó 3, Zsiros 5, Taiwo 4, Pallai. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 7/3, GOVENS 29/18, Brown 14/9, BOGNÁR 8, DZSELETOVICS 23/6. Csere: Dickey 8, Keller, Mayer, Kerpel-Fronius B. 2, Polányi. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Szrecsko Szekulovics: – Gratulálok a Szolnoknak az alapszakasz elsőséghez! Gratulálok a saját csapatomnak is, azt hiszem, nagy meglepetést csináltunk az egész szezonban. Nem vagyunk nagy csapat, de ahogy Darrin is említette, csapatként értük el ezt a sikert. Büszke vagyok a csapatomra, egész szezonban ezt a játékot nyújtottuk. Még vannak feladataink a szezonban, szeretnénk hasonlóan meglepni más csapatokat is!

Govens Darrin: – A Szolnok nem véletlenül zárt elsőként, egy nagyon erős csapatról van szó. Óriási dolognak tartom, hogy nyerni tudtunk a Szolnok otthonában, jól játszottunk az egész mérkőzésen! A csapatjátékunk volt ma is a kulcs.